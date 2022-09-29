Даже Беларусь скорее даст заднюю: кто может признать "референдумы" россии в Украине

У Кремля осталось несколько постоянных союзников на мировой арене

В мире есть несколько государств, которые способны поддержать россию в ее желании аннексировать еще часть украинских территорий после окончания незаконных "референдумов". По мнению американского генерала Бена Ходжеса, на подобный шаг могут решиться представители Северной Кореи и Сирии.

Об этом военнослужащий заявил в эксклюзивном интервью "НВ", передает "Телеграф". Ходжес уверен, что помимо этих стран результаты заранее "нарисованного" Кремлем голосования всерьез не воспримет никто. Более того — от россии могут отвернуться даже бывшие ближайшие союзники.

Организованные рф псевдореферендумы в оккупированных регионах Украины генерал армии США называет "позороными" и такими, в которые никто не верит. Впрочем, Сирии и КНДР может быть достаточно лишь путинских слов.

"Этого [признания результатов "референдумов — ред.] точно не сделают Китай и Казахстан, и, возможно, даже Беларусь попробует их не признать", — предполагает Бен Ходжес.

Вместе с этим он отметил, что украинское правительство продолжает поступать правильно, освобождая временно захваченные россиянами города и села, а также спасая своих граждан из оккупации.

Добавим, что Ходжес не ответил на вопрос, может ли повлиять попытка аннексии территорий россией на вопрос поставок вооружения в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими нелепыми угрозами после незаконного голосования на Донетчине разразился глава боевиков "ДНР" денис пушилин.

Также мы писали, как на результаты "референдумов" отреагировали в самом Кремле.