Террорист отправился в москву, чтобы завершить процедуру "присоединения" к рф

Главарь боевиков на Донбассе, где коллаборанты все же завершили недавно начатое проведение псевдореферендумов, заявил, что так называемая "донецкая народная республика" в составе россии перейдет в новую фазу ведения боевых действий, а вся конституционная территория "днр" будет "освобождена".

Об этом денис пушилин заявил журналистам российских пропагандистских СМИ после того, как получил итоговый протокол от "председателя" ЦИК "республики", добавив, что сразу выезжает в москву, чтобы присутствовать на дальнейших юридических процедурах по присоединению к составу рф.

"Донецкая народная "республика" в составе россии перейдет к новой фазе ведения боевых действий. Вся конституционная территория "днр" будет освобождена", — заявил он.

Стоит добавить, что ранее о намерениях отправиться в москву ради так называемого "признания" частью россии территории "лнр" заявил "глава" области леонид пасечник.

Также отметим, что, согласно данным пропагандистских СМИ, ссылающихся на данные от местных "властей", в Луганской области — более 98% якобы проголосовали за "вхождение" в состав россии, а в Донецкой — якобы более 99% населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кремлевский лидер владимир путин заявил, что поддерживает "референдумы" в оккупированных россией украинских регионах и будет обеспечивать полную безопасность во время так называемых "голосований".