Терорист вирушив до москви, аби завершити процедуру "приєднання" до рф

Ватажок бойовиків на Донбасі, де колаборанти все ж завершили нещодавно розпочате проведення псевдореферендумів, заявив, що так звана "донецька народна республіка" у складі росії перейде до нової фази ведення бойових дій, а усю конституційну територію "днр" буде "звільнено".

Про це денис пушилін заявив журналістам російських пропагандистських ЗМІ після того, як отримав підсумковий протокол від "голови" ЦВК "республіки", додавши, що одразу виїжджає до москви, аби бути присутнім на подальших юридичних процедурах щодо приєднання до складу рф.

"донецька народна "республіка" у складі росії перейде до нової фази ведення бойових дій. Усю конституційну територію "днр" буде звільнено", — заявив він.

Варто додати, що раніше про наміри вирушити до москви задля так званого "визнання" частиною росії території "лнр" заявив "очільник" області леонід пасічник.

Також зазначимо, що, згідно з даними пропагандистських ЗМІ, котрі посилаються на дані від місцевої "влади", у Луганській області — понад 98% нібито проголосували за "входження" до складу росії, а у Донецькій — начебто понад 99% населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кремлівський лідер володимир путін заявив, що підтримує "референдуми" в окупованих росією українських регіонах і забезпечуватиме повну безпеку під час так званих "голосувань".