Окупаційна влада планує проводити "референдуми" до 27 вересня

Після нещодавного оголошення "голосувань" в окупованих російською федерацією Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях окупаційна влада розпочала перший день так званих "референдумів" щодо приєднання територій до росії.

Російські пропагандистські Telegram-канали масово публікують фотографії з "виборчих дільниць".

Наприклад, у так званій "днр" це проходить так. РосЗМІ повідомляють, що на як спостерігачі на референдум зареєструвалися понад 1000 жителів "днр". Крім того, біля деяких "дільниць" виставили колонки, які голосно закликають місцевих мешканців взяти участь у "референдумі". Деякі мешканці міст дають радісні коментарі російським медіа.

"Виборча дільниця" у "днр"

Колонки, які закликають до голосування

Коментар місцевого жителя

"Референдум" також розпочався в Мелітополі Запорізької області. Звідти російська пропагандистська агенція "РИА-Новости" публікує огляд з коментарями мешканців міста, які "давно чекали повернення в росію".

"Референдум" у Мелітополі

У так званій "лнр" ткож почалося "голосування". Йому дав старт голова окупаційної влади Луганської області Леонід Пасічник.

Леонід Пасічник виступає перед "референдумом"

В окупованому Херсоні псевдореферендум також сьогодні почався. РосЗМІ розповідають, що проголосувати бажає багато людей. Ні про яку таємницю голосування мова не йде.

"Референдум" у Херсоні

Крім того, в окупованому Криму відкрили "виборчі дільниці" у п'яти містах — у Сімферополі, Керчі, Євпаторії, Ялті та Джанкої. Так званий "голова" кримського "виборчкому" Михайло Малишев розповів журналістам, що доєднатися до "голосування" має право кожен, хто пред'явить документ, що підтверджує, що особа має відношення до територій, про які йде мова.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні президент російської федерації володимир путін повідомив, що підтримує "референдуми" в окупованих регіонах і забезпечить безпеку під час "голосувань".