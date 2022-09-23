Колонки-зазывалы и никакой тайны голосования: оккупанты начали "референдум" (фото и видео)

В оккупированной российской федерацией Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях оккупационные власти начали первый день так называемых "референдумов" по присоединению территорий к россии.

Российские пропагандистские Telegram-каналы массово публикуют фотографии с "избирательных участков".

К примеру, в так называемой "днр" это проходит так. РосСМИ сообщают, что в качестве наблюдателей на референдум зарегистрировались более 1000 жителей "днр". Кроме того, возле некоторых "участков" выставили колонки, громко призывающие местных жителей принять участие в "референдуме". Некоторые жители городов дают радостные комментарии российским медиа.

"Избирательный участок" в "днр"

Колонки, призывающие к голосованию

Комментарий местного жителя

Референдум также начался в Мелитополе Запорожской области. Оттуда российское пропагандистское агентство "РИА-Новости" публикует обзор.

"Референдум" в Мелитополе

В так называемой "лнр" также началось "голосование". Ему дал старт глава оккупационных властей Луганской области Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник выступает перед "референдумом"

В оккупированном Херсоне псевдореферендум тоже сегодня начался. РосСМИ рассказывают, что проголосовать желают многие.

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