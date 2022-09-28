Итоги "референдумов": у путина сделали заявление о целях "спецоперации"

Отказываться от Донетчины россия точно не планирует

В кремле снова крайне размыто комментируют цели так называемой "военной спецоперации" в Украине, однако четко подчеркивают, что россия все же планирует взять под полный контроль оккупированную территорию Донецкой области.

Соответствующую информацию в среду, 28 сентября, сообщил пропутинский пресс-секретарь дмитрий песков. В то же время четкого ответа относительно того, будет ли цель "спецоперации" россии выполнена совместно с вхождением четырех новых территорий в состав россии, он не дал, однако подчеркнул, что кремль планирует "как минимум "освободить" всю территорию "днр".

По словам пескова, сейчас точное решение относительно того, планирует ли россия объявлять на оккупированных украинских территориях контртеррористическую операцию (вместо "спецоперации"; этот вариант сейчас широко обсуждается в сети, среди оккупантов его озвучил, в частности, "глава Крыма" аксенов — ред.), ему пока неизвестно.

"В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны. Отдельного обращения президента по итогам референдумов на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях сейчас не планируется ", — отметил представитель путина.

Также песков добавил, что кремлевский лидер владимир путин планирует провести разговор с лидерами территорий, где прошли так называемые "референдумы" о присоединении к составу россии, однако по состоянию на сегодняшний день детали ему неизвестны.

"Мы сообщим вам, когда они станут в график, если они станут в график", — пояснил он, отметив, что сейчас ответить на вопрос, посетит ли президент путин праздничный концерт в поддержку итогов так называемых "референдумов", который состоится в пятницу на Красной площади, пока не может.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских СМИ появилась информация о сроках проведения аннексии оккупированных россией украинских территорий. Согласно имеющимся сведениям, рф может проводить соответствующую процедуру вдвое дольше, чем это происходило во время аннексии Крыма.