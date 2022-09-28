Быстро "нарисовали" нужное: оккупанты уже озвучили финальные итоги "референдумов"

Россияне заранее знали, какие цифры будут озвучивать по разным регионам

На временно захваченных россией территориях Украины закончилось проведение псевдореферендумов о незаконном присоединении территорий к составу российской федерации. Более того — коллаборанты уже даже справились с "подсчетом голосов", хотя цивилизованный мир и понимает — все цифры были уже заранее "нарисованы" в Кремле и лишь ждали момента для озвучивания.

"Телеграф", ссылаясь на росСМИ, расскажет, что же пытаются рассказать Украине и Западу насчет результатов якобы "правомерного голосования". Собственно, того самого, которое происходило под дулами автоматов и фактическим принуждением.

Как известно, "референдумы" развернули на территории сразу четырех украинских областей, также были организованы участки на территории оккупированного Крыма и в самой россии. Проводилось "голосование" на протяжении нескольких дней, при этом фактически задокументированы десятки, если не сотни, нарушений. Не в последнюю очередь россияне "забыли" о соблюдении тайны голосования, часто всовывая жителям оккупированной территории бюллетени на улицах, поквартирно и в других неожиданных местах.

"Официально" озвученные результаты псевдореферендумов за вхождение регионов в рф таковы:

Херсонская область — 87,05%;

Запорожская область — 93,11%;

Луганская область — 98,42%;

Донецкая область — 99,23%.

Все фейковые голосования местные "ЦИК", организованные россиянами и коллаборантами, были признаны "состоявшимися". На подобные озвученные цифры уже отреагировал экс-президент рф дмитрий медведев, постоянно разбрасывающийся угрозами в сторону Украины и Запада.

Впрочем, как известно, ни для украинской власти, ни для наших отважных защитников проведение таких незаконных "референдумов" ничего не меняет. ВСУ и дальше продолжат освобождать наши территории, воюя за свободу Украины.

Добавим, что ранее президент Зеленский объяснил, как россию можно наказать за организацию такого цирка на временно оккупированных территориях нашей страны. Свою "ответку" Москве уже готовит и официальный Вашингтон.