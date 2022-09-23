Свозят коммунальщиков и обходят дома с оружием: все о "референдумах" в оккупации

Рассказываем о том, какие нарушения совершают оккупанты и их пособия под предлогом "голосования"

Сегодня на оккупированных россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей одновременно стартовали так называемые "референдумы" о присоединении к россии. Марионеточные администрации будут проводить "голосование" пять дней — до 27 сентября. "Голосование" будет проходить в домах — к украинцам уже начали приходить люди с оружием и урнами для "голосования", во дворах, на придомовых территориях, а также на вновь созданных избирательных участках. Присоединиться к "референдуму" смогли даже жители оккупированных территорий, выехавших в россию и аннексированный Крым.

Процесс даже издалека не напоминает волеизъявление: нет законных наблюдателей, представителей международных СМИ (кроме пропагандистских), а результаты никто не признает. Так, "Большая семерка" выступила с заявлением, в котором отметила, что любые "референдумы" в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Аннексия территории Украины – это нарушение ее суверенитета согласно Хартии ООН.

Украинские власти призвали жителей оккупированных территорий игнорировать "референдум" и не открывать двери незнакомым людям. В то же время риски нужно оценивать на месте и заботиться, прежде всего, о своей безопасности.

Собираем последние новости о проведении квазиреферендумов и рассказываем, что известно на данный момент:

(Новость будет обновляться)

13:22 — на псевдореферендум в Херсон завезли людей из АР Крым и Ростовской области, поскольку местное население участвовать в этом не спешит. Движение сопротивления "Жовта стрічка" просканировало лицо людей из очереди возле одного из участков (видео ранее опубликовали пропагаднистские Telegram-каналы).

12:40 — в Скадовске оккупанты заставляют коммунальщиков прийти на "участки" и "проголосовать", сообщил городской голова Александр Яковлев, передает "Суспільне". Оккупанты ездят по городу и селам общины, ходят по дворам. Также ситуация с принуждением коммунальщиков повторилась в Гене передает "Мост" со ссылкой на очевидцев.

В Геническе оккупанты заставляют коммунальщиков "голосовать"

12:30 — активисты движения сопротивления "Жовста стрічка" вместе с украинской IТ-диаспорой будут фиксировать участников псевдореферендума с помощью программы по распознаванию лиц. Жителей оккупированных территорий просят отправлять фото и видео участников.