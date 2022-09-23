Звозять комунальників та обходять будинки зі зброєю: все про "референдуми" в окупації

Розповідаємо про те, які порушення чинять окупанти та їх посібники під приводом "голосування"

Сьогодні на окупованих росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей одночасно стартували так звані "референдуми" про приєднання до рф. Маріонеткові адміністрації проводитимуть "голосування" п'ять днів — до 27 вересня. "Голосування" відбуватиметься у домівках — до українців уже почали приходити люди зі зброєю та урнами для "голосування", у дворах, на прибудинкових територіях, а також на новостворених виборчих дільницях. Долучитись до "референдуму" змогли навіть мешканці окупованих територій, які виїхали до росії та анексованого Криму.

Процес навіть здалеку не нагадує волевиявлення: немає законних спостерігачів, світових ЗМІ (окрім пропагандистських), а результати ніхто не визнаяє. Так "Велика сімка" виступила із заявою, у якій зазначила, що будь-які "референдуми" в умовах присутності російських військових, залякування та примусових депортацій не можуть бути вільними й чесними. Анексія території України — це порушення її суверенітету згідно з Хартією ООН.

Українська влада закликала мешканців окупованих територій ігнорувати "референдум" та не відчиняти двері незнайомим людям. Водночас, ризики потрібно оцінювати на місці і дбати, передусім, про свою безпеку.

Збираємо останні новини щодо проведення квазіреферендумів та розповідаємо, що відомо на цей момент:

(Новина буде оновлюватися)

13:50 — так званий "заступник голови окупаційної адміністрації Херсонщини" Кирило Стремоусов, відомий своїми поїздками в росію під час успіхів на фронті ЗСУ, прийшов на "дільницю", де на камеру похизувався українським ID-паспортом, назвав своє місце прописки та сказав, що "іде в росію".

13:43 — у Херсонській обл. окупанти розмістили "урни" біля магазинів та на базарах. У місцевих не питають ні документи, ні їхньої думки — кого піймають у людних місцях — показують де ставити галочку, заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань "Суспільному".

13:22 — на псевдореферендум у Херсон завезли людей з АР Крим та Ростовської області, оскільки місцеве населення брати участь у цьому не поспішає. Рух опору "Жовта стрічка" просканував обличчя людей з черги біля однієї з дільниць (відео раніше опублікували пропагаднистські Telegram-канали).

12:40 — у Скадовську окупанти змушують комунальників прийти на "дільниці" і "проголосувати", повідомив міський голова Олександр Яковлєв, передає "Суспільне. Окупанти їздять по місту і селам громади, ходять по дворах. Також ситуація з примусом комунальників повторилася у Генічеську, передає "Мост" з посиланням на очевидців.

У Генічеську окупанти змушують комунальників "голосувати"

12:30 — активісту руху опору "Жовта стрічка" разом з українською ІТ-діаспорою фіксуватимуть учасників псевдореферендуму за допомогою програми з розпізнавання облич. Мешканців окупованих територій просять надсилати фото та відео учасників.