Фейковые "референдумы" закончились: что происходит на оккупированных территориях

Результаты начали объявлять еще до окончания "голосования"

На оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей сегодня был финальный день "голосования на референдумах" о присоединении к россии, которое началось 23 сентября. Не успели "участки" закрыться, как кафиры показали чудеса скорости "подсчета" и обнародовали первые результаты. Да, "предварительные результаты" объявили одновременно с тем, как люди продолжали приходить на "участки".

Как и предполагалось, "результаты" показали, что подавляющее большинство людей проголосовало за присоединение к россии (по данным самой россии). Судя по заявлениям мировых лидеров, никто результатов этих "референдумов" не признает.

Оккупированная Херсонщина

В Херсонской области оккупанты уже сообщают, что "референдум" закончился и якобы успели обработать 12% протоколов. Так называемый Херсонский "Облизбирком" дает 87,42% за вхождение области в россию. Гауляйтер Херсонской области Сальдо намерен ехать в Москву, чтобы передать президенту России обращение о присоединении своего региона.

На участках на территории россии тоже проходил "референдум" (якобы для жителей области, выехавших или вывезенных в рф), там уже заявили, что с молниеносной скоростью обработали 100% и при вхождении Херсонской обл. в рф якобы проголосовали 96,75% избирателей.

Запорожье и "Л/ДНР"

Оккупанты сообщили, что на контролируемой рф части Запорожской обл. "за" высказались 98,19%, в так называемой "ДНР" за — 97,91% (данные с 14% голосов), в "ЛНР" за — 97,82% (данные с 13% голосов).

Псевдоданные с участков в рф

Также есть псевдоданные с участков в россии после якобы подсчета 100% голосов:

За вхождение в состав россии проголосовали 98,69% человек из "ДНР"

97,93% человек из "ЛНР"

97,81% из Запорожской обл.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подготовил обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "ЛНР" в состав россии.

Первые последствия: мариупольцам уже пишут из военкоматов

В Мариуполе еще во время "референдума" поступают СМС-сообщения от оккупационных властей с просьбой прийти в военкомат по повестке в российскую армию для мобилизации и участия в войне, сообщает Мариупольский городской совет.

"Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав россии согласно результатам псевдореферендума, проведенного для галочки", — пишет горсовет в своем телеграмме.

В горсовете опасаются, что теперь после аннексии мобилизовывать украинцев будут открыты, потому что россиянам нужно новое пушечное мясо. Горсовет призывает людей выезжать из оккупированного города и не рисковать.

путин может объявить об аннексии украинских территорий 30 октября

президент россии владимир путин планирует выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября. По данным британской разведки, существует вероятность того, что пути воспользуется своим обращением, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к россии.

"российские лидеры почти наверняка надеются, что любое объявление о вступлении будет воспринято как подтверждение "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта. Это стремление, вероятно, будет подорвано нарастающим внутренним осознанием недавних неудач россии на поле боя и значительным беспокойством относительно "частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Ранее россия пообещала предоставить любой аннексированной территории полную защиту, которая может включать применение ядерного оружия.

Оккупанты могут объединить захваченные территории в округ

Анексированный Крым, оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской обл. могут объединить в новый федеральный "округ" россии, передают российские "Ведомости", ссылаясь на источники.

"Уполномоченным представителем" в новом "округе" может стать Дмитрий Рогозин. россия может аннексировать оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 30 сентября.

Санкции ЕС и Великобритании

Евросоюз планирует наложить санкции на организаторов псевдореферендумов, сообщил представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано. Днем ранее Великобритания объявила о новых санкциях против 89 человек и трех организаций в ответ на референдумы, назвав их "явным нарушением международного права".

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенбер назвал псевдореферендумы "грубым нарушением международного права" и не являются легитимными.

"Эти земли – Украина", – написал он в Twitter.

Столтенберг добавляет, что он четко дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его союзники по НАТО "непреклонны" в своей поддержке суверенитета Украины и права страны на самооборону.