Фейкові "референдуми" закінчилися: що відбувається на окупованих територіях

Результати почали оголошувати ще до закінчення "голосування"

На окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей сьогодні був фінальний день "голосування на референдумах" про приєднання до росії, яке розпочалося 23 вересня. Не встигли "дільниці" зачинитися, як окупанти показали чудеса швидкості "підрахунку" і оприлюднили перші результати. Так, "попередні результати" оголосили одночасно із тим, як люди продовжували приходити на "дільниці".

Як і передбачалося, "результати" засвідчили, що переважна більшість людей проголосувала за приєднання до росії (за даними самої росії). Судячи із заяв світових лідерів, ніхто результати цих "референдумів" не визнає.

Окупована Херсонщина

На Херсонщині окупанти вже повідомляють, що "референдум" закінчився і нібито встигли обробити 12% протоколів. Так званий Херсонський "облизбирком" дає 87,42% за входження області до росії. Гауляйтер Херсонської області Сальдо має намір їхати до Москви, щоб передати президентові росії звернення щодо приєднання свого регіону.

На дільницях на території росії теж проходив "референдум" (ніби-то для мешканців області, що виїхали чи були вивезені в рф), там вже заявили, що з блискавичною швидкістю обробили 100% і за входження Херсонської обл. до РФ нібито "проголосували" 96,75% виборців.

Запоріжжя та "Л/ДНР"

Окупанти повідомили, що на контрольованій рф частині Запорізької обл. "за" висловилися 98,19%, у так званій "ДНР" за — 97,91% (дані з 14% голосів), в "ЛНР" за — 97,82% (дані з 13 % голосів.

Псевдодані з дільниць в рф

Також є псевдодані з дільниць в рф після нібито підрахунку 100% голосів:

За входження до складу росії проголосували 98,69% осіб з "ДНР"

97,93% осіб з "ЛНР"

97,81% із Запорізької обл.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник підготував звернення до путіна з проханням розглянути питання щодо входження "ЛНР" до складу росії.

Перші наслідки: маріупольцям уже пишуть з військкоматів

У Маріуполі ще під час "референдуму" надходять СМС-повідомлення від окупаційної влади з проханням прийти у до військкомат за повісткою в російську армію для мобілізації та участі у війні, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендуму, який проведений для галочки", — пише міськрада у своєму телеграмі.

У міськраді побоюються, що тепер після анексії мобілізовувати українців будуть відкрито, бо росіянам треба нове гарматне м'ясо. Міськрада закликає людей виїжджати з окупованого міста та не ризикувати.

путін може оголосити про анексію українських територій 30 жовтня

президент росії володимир путін планує виступити перед обома палатами російського парламенту в п’ятницю, 30 вересня. За даним британської розвідки, існує ймовірність того, що путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до росїї.

"російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про вступ буде сприйнято як підтвердження "спеціальної військової операції" і зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірвано наростаючим внутрішнім усвідомленням недавніх невдач росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Раніше рф пообіцяла надати будь-якій анексованій території повний захист, що може включати застосування ядерної зброї.

Окупанти можуть об'єднати захоплені території в округ

Анексований Крим, окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської обл. можуть об’єднати у новий федеральний "округ" росії, передають російські "Відомості", посилаючись на джерела.

"Повноважним представником" у новому "окрузі" може стати російський Дмитро Рогозін. Росія може анексувати окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей вже 30 вересня.

Санкції ЄС та Великої Британії

Євросоюз планує накласти санкції на організаторів псевдореферендумів, повідомив речник верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля Петер Стано. Днем раніше Велика Британія оголосила про нові санкції проти 89 осіб та трьох організацій у відповідь на референдуми, назвавши їх "явним порушенням міжнародного права".

Своєю чергою голова НАТО Єнс Столтенбер назвав псевдореферендуми "грубим порушенням міжнародного права" і не є легітимними.

"Ці землі – Україна", – написав він у Twitter.

Столтенберг додає, що він чітко дав зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що його союзники по НАТО "непохитні" у своїй підтримці суверенітету України та права країни на самооборону.