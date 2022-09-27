Російські ЗМІ показали перші "результати референдумів"

Результати доволі передбачувані

Російські ЗМІ опублікували перші "проміжні результати" "референдумів", які ще нещодавно оголосила окупаційна влада і які проходять з 23 по 27 вересня, про приєднання до російської федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Попередні дані "референдуму" представлені у вівторок, 27 вересня, у "єдиному центрі збору даних про підсумки голосування на референдумах" щодо входження до складу рф.

Таку інформацію, зокрема, підтвердила російська пропагандистська інформаційна агенція "Інтерфакс". В усіх чотирьох областях "показники" перевищують 95%.

Так звана "днр": за "входження до складу росії" — 98,05% голосів (за даними обробки 16,06% протоколів);

Так звана "лнр": за "входження до складу росії" — 97,79% голосів (за даними обробки 14,07% протоколів);

Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" — 98% голосів (за даними обробки 20% протоколів);

Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" — 96,97% голосів (за даними обробки 14% протоколів).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Європейський Союз підготував новий санкційний пакет для росії, якщо вона проведе так звані "референдуми" на окупованих територіях.