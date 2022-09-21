Євросоюз покарає росію за "референдуми" в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 508
Обговорення розпочнуться вже 23 вересня
Європейська комісія збирається розпочати консультації з країнами Євросоюзу щодо нового санкційного пакету, який мають намір запровадити проти рф через проведення т.зв. "референдумів" на території України.
Як повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських політиків, Європейський Союз уже готує новий пакет санкції проти росії, а обговорення розпочнуться цієї п’ятниці.
Зокрема, очікується, що обговорюватиметься план щодо обмеження цін на російську нафту, до того, як у грудні набуде заборони на її імпорт. Подібне обмеження також розглядається країнами "Великої сімки"
Крім того, можливе запровадження обмежень на імпорт в ЄС алмазів та інших предметів розкоші, а також нові санкції проти фізичних осіб.
Як повідомлялося раніше, колаборанти в ОРДЛО напередодні заявили, що негайно хочуть провести так званий "референдум" і приєднатися до складу росії. Попередньо відомо, що він пройде з 23 до 27 вересня 2022 року.
Трохи згодом з такою заявою виступили і херсонські колаборанти.
21 вересня російський диктатор владимир путін заявив про те, що окупанти всіляко "сприятимуть" їх проведенню, а заразом оголосив часткову мобілізацію в рф.