"Референдуми" окупантів: чому світ реагує кволо і що чекає на росію

Експерт-міжнародник Олександр Сушко оцінив "Телеграфу" фарс з голосуванням "під дулами"

Міжнародна спільнота наразі поки що дещо кволо відреагувала на проведення так званих "референдумів" на окупованих росією українських територіях. Однак далі можна очікувати посилення санкційного тиску на рф. Частково розвиток подій залежить і від самої України та її подальших дипломатичних кроків в протидії агресії кремля.

Таку оцінку в коментарі "Телеграфу" зробив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко, аналізуючи реакцію Заходу на фейкові голосування в захоплених районах сходу та півдня України.

"Насправді, безумовно, псевдореферендуми будуть додатковим фактором на користь зміцнення режиму санкцій. Наскільки цей чинник буде активним, думаю, що навіть більш вагомою буде реакція не на самі псевдореферендуми, як на те, що буде за ними. На сьогодні фактично російська влада робить вигляд, що це є якась місцева ініціатива і насправді вони до цього нібито не мають стосунку. Але на наступному етапі — вже наступного тижня — вони планують офіційну анексію територій України. Відповідно, це вже буде, безперечно, додатковий акт російської агресії", — каже він.

За прогнозом експерта, цей фактор буде змінювати картину війни. Після цього слід очікувати значно сильнішої дипломатичної реакції. А зараз йде дипломатичний тиск, щоб по можливості уникнути такого сценарію, "хоча всі розуміють: якщо путін це вже запустив та анонсував в своєму виступі, то навряд чи він змінить свою позицію в даний момент".

"Тут важлива також і українська реакція, тому що дуже багато хто в світі орієнтується на реакцію офіційного Києва — наскільки вона буде швидкою і які вимоги ставитиме стосовно реакції міжнародної спільноти. До сьогоднішнього моменту, так, реакція була, але вона була, знаєте, більш риторичною, дещо легковажною. Типу це для нас нічого не змінює і відповідно ми продовжуємо діяти, як діємо. Зрозуміло, якщо ми очікуємо більш серйозної реакції з боку міжнародного співтовариства, то і нам треба подати певний приклад значно далекосяжної серйозної реакції. Яка не буде настільки легковажною", — зазначає експерт.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент російської федерації володимир путін повідомив, що підтримує "референдуми" в окупованих регіонах і забезпечить безпеку під час "голосувань".

Також ми повідомляли, що окупаційна влада так званих "днр" та "лнр" оголосилa про проведення "референдумів" з 23 по 27 вересня. Після цього російські маріонетки на Херсонщині також назвали аналогічні дати "референдуму".

Крім того, днями Держдума рф також вирішила діяти радикально і ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізації", "воєнний стан", а також статті про мародерство та здачу в полон.