"Референдумы" оккупантов: почему мир реагирует "хило" и что ждет россию

Эксперт-международник Александр Сушко оценил "Телеграфу" фарс с голосованием "под дулами"

Международное сообщество пока что несколько хило отреагировало на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных российской территориях. Однако далее можно ожидать усиления санкционного давления на рф. Отчасти развитие событий зависит и от самой Украины и ее дальнейших дипломатических шагов по противодействию агрессии кремля.

Такую оценку в комментарии "Телеграфу" сделал эксперт по международным отношениям Александр Сушко, анализируя реакцию Запада на фейковые голосования в захваченных районах востока и юга Украины.

"На самом деле, безусловно, псевдореферендумы будут дополнительным фактором в пользу укрепления режима санкций. Насколько этот фактор будет активным, думаю, что даже более весомой будет реакция не на сами псевдореферендумы, как на то, что будет за ними. На сегодняшний день фактически российские власти делают вид, что это какая-то местная инициатива и на самом деле они к этому якобы не имеют отношения. Но на следующем этапе — уже на следующей неделе — они планируют официальную аннексию территорий Украины", – говорит он.

По прогнозу эксперта, этот фактор будет изменять картину войны. Впоследствии следует ожидать значительно более сильной дипломатической реакции на события. А сейчас идет дипломатическое давление, чтобы по возможности избежать такого сценария, "хотя все понимают: если путин это уже запустил и анонсировал в своем выступлении, то вряд ли он изменит свою позицию в данный момент".

"Здесь важна также и украинская реакция, потому что очень многие в мире ориентируются на реакцию официального Киева — насколько она будет быстрой и какие требования будет ставить относительно реакции международного сообщества. Разумеется, если мы ожидаем более серьезной реакции со стороны международного сообщества, то и нам нужно подать определенный пример значительно далекоидущей серьезной реакций. Которая не будет такой легкомысленной", — отмечает эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент российской федерации владимир путин сообщил, что поддерживает "референдумы" в оккупированных регионах и обеспечит безопасность во время "голосований".

Также мы сообщали, что оккупационные власти так называемых "днр" и "лнр" объявили о проведении "референдумов" с 23 по 27 сентября. После этого российские марионетки на Херсонщине также назвали аналогичные даты "референдума".

Кроме того, на днях Госдума рф тоже решила действовать радикально и ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизации", "военное положение", а также статьи о мародерстве и сдаче в плен.