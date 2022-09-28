Путин может дать заднюю по "референдумам"

Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, о чем может свидетельствовать перенос даты заседания Совфеда

Относительно оформления аннексии оккупированных территорий Украины – "признание результатов референдумов".

Ранее объявляли, что практически моментально будет заседание "Совфеда" по результатам и процесс "признания областей Россией" пойдет. Сегодня завершается пятидневный референдум — 29-го заседания Совфеда, после Госдумы, потом 30 сентября выступает Путин. Он заключает весь процесс и торжественно сообщает россиянам о появлении новых территорий, о "прирастании земель русских". Прекрасный же был сценарий.

А тут вдруг сразу из нескольких официальных источников появились сообщения, что никаких заседаний "Совфеда" на этой неделе не планируется. Вероятно, соберется "Совфед" 4 октября. Сначала сенатор Клишас заявил, что не планируется заседание "Совфеда" до 4 октября, тогда глава "Совфеда" Матвиенко подтвердила, что заседания не будет. Все уже в октябре. Хотя "лидеры" недореспублик рвутся в Москву за подтверждением их полномочий уже как российских госчиновников, а не местных гауляйтеров.

Вообще официальная РФ как-то очень размыто говорит об этом признании. Такое впечатление, что в процессе изменилась концепция. На сайтах Кремля новостей, которые бы подтвердили это "виляние", пока нет. Но выглядит все именно так: что Путин уже неуверен, будет ли для него официальная аннексия именно сейчас лучшим вариантом, или подождать хотя бы, или вообще креативно отменить.

Возможно, это связано с сегодняшним "преднамеренным прекращением" (из-за взрыва аналога около 100 кг динамита, как заявили норвежские специалисты) работы "Северного потока 2". Диверсия или нет, авария или нет – не имеет значения. С этого момента российский газ через "СП 1" и "СП 2" поставляться в Европу не может. Вероятно, это и есть часть ответа Запада на референдумы (плюс, конечно, сегодняшнее открытие Балтийского газопровода с заявлениями Польши, что на этом возможности газового шантажа Россия потеряла). Мол, мы можем не нагнетать ядерные угрозы – а просто отрубить вам возможность держать Европу за газовую зависимость. И все. Путин вполне мог задуматься, стоит ли оно того и что будет следующим.

Так что вполне вероятно, что Путин дает заднюю. Или наводит зачем-то туман на ситуацию. Третий вариант: он просто не знает, что делать, и в панике. Потому что все выглядело так: внезапная частичная мобилизация, внезапно организованные за отмашкой Путина референдумы с нарисованным нужным результатом – и все неорганизовано, все торопливо, потому что нужно было бегом. А теперь вдруг оказывается, что спешка была не столь нужна – если разбирательство отодвинули ориентировочно на 4 октября.

То есть еще раз: или Кремль этой отсрочкой дает Западу возможность с ним договариваться. Или Путин напускает туман – с неочевидными пока целями. Или они дают заднюю. Потому что понимают, что после того, как результаты референдума будут официально объявлены, пространства для маневра уже не останется.

И последний вариант: что просто будет изменена "итоговая бумажка" по голосованию: вместо нарисованных условных "97% за" нарисуют условные "33% за" – и публично вздохнут "ну что ж, мы уважаем волю местных жителей, не будут они Россией ". В принципе, тоже вариант для Путина ускользнуть с ним же созданной ситуации с референдумом.