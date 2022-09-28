Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, про що може свідчити перенесення дати засідання Радфеду

Щодо оформлення анексії окупованих територій України – "визнання результатів референдумів".

Раніше оголошували, що практично моментально буде засідання "Совфеда" за результатами і процес "визнання областей Росією" піде. Сьогодні завершується "п'ятиденний референдум" — 29-го засідання "Совфеда", тоді "Ґосдуми", тоді 30 вересня виступає Путін. Він підсумовує весь процес і урочисто повідомляє росіянам про появу нових територій, про "приростання земель російських". Прекрасний же був сценарій.

А тут раптом одразу з кількох офіційних джерел з'явились повідомлення, що жодних засідань "Совфеда" цим тижнем не планується. Ймовірно, збереться "Совфед" 4 жовтня. Спочатку сенатор Клішас заявив, що не планується засідання "Совфеда" до 4 жовтня, тоді голова "Совфеда" Матвієнко підтвердила, що засідання не буде. Все вже в жовтні. Хоча "лідери" недореспублік рвуться до Москви по підтвердження їхніх повноважень вже як російських держчиновників, а не місцевих гауляйтерів.

Взагалі офіційна РФ якось дуже розмито говорить про це визнання. Таке враження, що в процесі помінялась концепція. На сайтах Кремля новин, котрі би підтвердили оце "виляння", поки немає. Але виглядає все саме так: що Путін вже невпевнений, чи буде для нього офіційна анексія саме зараз найкращим варіантом, чи все ж почекати хоча б, чи взагалі креативно скасувати.

Можливо, це пов'язано з сьогоднішнім "зумисним припиненням" (через вибух аналога близько 100 кг динаміту, як заявили норвезькі фахівці) роботи "Північного потоку 2". Диверсія чи ні, аварія чи ні – не має значення. З цього моменту російський газ через "ПП 1" і "ПП 2" постачатись до Європи не може. Ймовірно, це і є частина відповіді Заходу на "референдуми" (плюс, звісно, сьогоднішнє відкриття Балтійського газогону із заявами Польщі, що на цьому можливості газового шантажу Росія втратила). Мовляв, ми можемо не нагнітати ядерні погрози — а просто відрубати вам можливість тримати Європу за газову залежність. І все. Путін цілком міг замислитись, чи воно того варте і що буде наступним.

Тож цілком ймовірно, що Путін дає задню. Або наводить для чогось туман на ситуацію. Третій варіант: він просто не знає, що робити, і в паніці. Бо все виглядало так: раптова часткова мобілізація, раптово організовані за відмашкою Путіна референдуми з намальованим потрібним результатом – і все неорганізовано, все похапцем, бо треба було бігом. А тепер раптом виявляється, що поспіх був не настільки потрібним – якщо розгляд відсунули орієнтовно на 4 жовтня.

Тобто, ще раз: або Кремль цим відтермінуванням надає Заходу змогу з ним домовлятись. Або Путін напускає туману – з неочевидними поки цілями. Або вони дають задню. Бо розуміють, що після того, як результати референдуму буде офіційно оголошено, простору для маневру вже не лишиться.

І останній варіант: що просто буде змінено "підсумковий папірець" за голосуванням: замість намальованих умовних "97% за" намалюють умовні "33% за" — і публічно сумно зітхнуть "ну що ж, ми поважаємо волю місцевих мешканців, не будуть вони Росією". В принципі, теж варіант для Путіна вислизнути з ним же створеної ситуації з референдумом.