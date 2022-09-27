Загадковий витік газу у Балтійське море: що сталося з путінськими "Північними потоками"

В трубопроводах з росії до Німеччини сталися витоки з різницею в декілька годин. Причина невідома, але деякі джерела в рф натякають на диверсію

Сьогодні низка європейських країн почала розслідувати загадкові витоки газу у Балтійське море з двох російських газопроводів. Швеція повідомила про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" незабаром після того, як було виявлено витік на сусідньому трубопроводі "Півнійчний потік-2", який змусив Данію обмежити судноплавство в радіусі п’яти морських миль. Росія вже встигла назвати вчорашні аварії диверсією з боку "відомих у Європі противників російського газу".

Жоден з трубопроводів не транспортував газ до Європи на момент виявлення витоків, але обидва все ще містили газ під тиском.

Аварія на "Північному потоці-2"

Два трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" йдуть по дну Балтійського моря паралельно один одному, це можна побачити на карті:

"Північний потік-1" та "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" був заповнений газом, який не використовувався. Через напад росії на Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він так і не був запущений.

У ніч на 26 вересня стало відомо і про різке падіння тиску зі 105 до 7 бар в одній із ниток трубопроводу "Північний потік-2". У компанії-операторі "Північного потоку- 2" повідомили, що причиною стала дірка у трубі, передає Reuters. Аварія сталася у данській винятковій економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм. Трубопровід, заповнений 177 мільйонами кубометрів газу, може пересохнути найближчими днями, повідомляє dpa.

Як зазначає німецька організація із захисту довкілля Deutsche Umwelthilfe, витік не позначиться на екології в Балтійському морі, оскільки природний газ частково розчинний у воді і не є токсичним. Витік газу вплине на навколишнє середовище лише локально, що означає, що постраждає лише область, де знаходиться шлейф газу у товщі води. Водночас виділення метану матиме шкідливий вплив на клімат.

BMWK Німеччини та Федеральне мережеве агентство зазначили, що обидві аварії не матимуть впливу на постачання енергоресурсів до країни, а власні запаси перебувають на рівні близько 91%.

Єврокомісія також заявила, що витік газу після інциденту на "Північному потоці" не вплине на безпеку.

Водночас оператор "Північного потоку, компанія Nord Stream, заявила що руйнування мають безпрецедентний характер. Строки відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо.

"Північний потік -1"

росія скоротила постачання газу в Європу через "Північний потік-1" перед тим, як повністю припинити поставки в серпні, звинувативши санкції Заходу в спричиненні "технічних проблем". До зупинки він і так працював лише на 20% від своєї пропускної спроможності. У Берліні та ЄС назвали ці пояснення надуманим приводом та звинуватили Москву у використанні газу для шантажу.

На "Північному потоці" є два витоки: один в економічній зоні Швеції та один в економічній зоні Данії. Вони дуже близькі один до одного. За словами представника к Шведської морської адміністрації (SMA) також розташовані біля Борнхольма. У Данії зазначили, що прориви газопроводів трапляються вкрай рідко і збираються забезпечити ретельний моніторинг критичної інфраструктури, щоб зміцнити безпеку поставок. Країна також підвищила рівень готовності, який означатиме, що компанії в енергетичному та газовому секторах повинні впроваджувати заходи для підвищення безпеки, наприклад, на підприємствах, будівлях та установках.

Росія натякає на "диверсію"

Прессекретар володимира путіна дмитро пєсков

У Росії натякають, що вчорашні аварії на газопроводі "Північний потік" – результат диверсії. Прес-секретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що не можна виключати жодну з причин:

"Це дуже тривожні новини. Справді, мова про якісь руйнування в трубі — поки що незрозуміло, якого характеру — у данській економічній зоні. І справді, значно впав тиск. І це абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно занепокоєні цими новинами", — сказав пєсков. На уточнювальне питання про те, чи могла причиною НП стати диверсія, представник кремля відповів: "Зараз не можна виключати жодного варіанту. Очевидно, що є якась руйнація труби. А що спричинило, тут до того, як з'являться результати дослідження, виключати хоч якийсь варіант не можна".

Заступник голови Фонду національної енергетичної безпеки рф Олексій Гривач заявив, що ці аварії "схожі на диверсію з боку відомих у Європі противників російського газу", передають росЗМі. За його словами, один витік міг бути випадковістю, а три аварії відразу — "вже явно чиясь зла воля".

Перед відкриттям Baltic Pipe

Цікаво, що витік стався за день перед офіційним відкриттям нового газогону Baltic Pipe, яке відбувається сьогодні, 27 вересня. Балтійський трубопровід має зменшити залежність від російського газу, він створює новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідні країни.

Baltic Pipe вже заповнений норвезьким газом, він зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно, початок роботи запланований на 1 жовтня. Будівництво тривало 2 роки з моменту укладення договорів. Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System. Диверсифікація напрямків поставок блакитного палива дозволить Польщі отримати альтернативи щодо напрямків його імпорту, відповідно, газ можна буде купувати з найдешевшого джерела.

Baltic Pipe

Церемонія відкриття запланована на 27 вересня, у ній візьмуть участь представники Норвегії, Данії та Польщі. Прем'єр-міністри Польщі та Данії вже прибули на газокомпресорну станцію Голенюв на північному заході Польщі, де у ці хвилини відбуваєтсья символічне відкриття газогону:

Під час свого виступу на відкритті Балтійського трубопроводу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також згадав про "диверсію", ймовірно, маючи на увазі витік газу із труб "Північного потоку" у Балтійському морі:

"Сьогодні ми маємо справу з диверсією. Ми не знаємо подробиць того, що сталося, але ми бачимо, що це акт, який, ймовірно, знаменує собою етап ескалації того, що відбувається в Україні", — зазначив Моравецький.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підозрює, що витоки можуть бути спричинені диверсією:

"Важко уявити, що це випадковість. Ми не можемо виключити саботаж, але ще занадто рано робити висновки", — сказала вона датському інформаційному агентству Politiken під час перебування в Польщі.