Загадочная утечка газа в Балтийское море: что произошло с путинскими "Северными потоками"

В трубопроводах из россии в Германию произошли утечки с разницей в несколько часов. Причина неизвестна, но некоторые источники в россии намекают на диверсию

Сегодня ряд европейских стран начал расследовать загадочные утечки газа в Балтийское море из двух российских газопроводов. Швеция сообщила о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как была обнаружена утечка на соседнем трубопроводе "Северный поток-2", заставивший Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль. россия уже успела назвать вчерашние аварии диверсией со стороны "известных в Европе противников российского газа".

Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек, но оба все еще содержали газ под давлением.

Авария на "Северном потоке-2"

Два трубопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" идут по дну Балтийского моря параллельно друг другу, это можно увидеть на карте:

"Северный поток-1" и "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" был заполнен неиспользуемым газом. Из-за нападения россии на Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он так и не был запущен.

В ночь на 26 сентября стало известно и о резком падении давления со 105 до 7 бар в одной из нитей трубопровода "Северный поток-2". В компании-операторе "Северного потока-2" сообщили, что причиной стала дыра в трубе, передает Reuters. Авария произошла в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм. Трубопровод, заполненный 177 миллионами кубометров газа, может пересохнуть в ближайшие дни, сообщает dpa.

Как отмечает немецкая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe, утечка не скажется на экологии в Балтийском море, поскольку природный газ частично растворим в воде и не является токсичным. Утечка газа повлияет на окружающую среду только локально, что означает, что пострадает только область, где находится шлейф газа в толще воды. В то же время выделение метана будет оказывать вредное влияние на климат.

BMWK Германии и Федеральное сетевое агентство отметили, что обе аварии не повлияют на поставки энергоресурсов в страну, а собственные запасы находятся на уровне около 91%.

Еврокомиссия также заявила, что утечка газа после инцидента на "Северном потоке" не повлияет на безопасность.

В то же время оператор "Северного потока, компания Nord Stream, заявила, что разрушения носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

"Северный поток -1"

россия сократила поставки газа в Европу из-за "Северного потока-1" перед тем, как полностью прекратить поставки в августе, обвинив санкции Запада в "технических проблемах". До остановки он и так работал всего на 20% своей пропускной способности. В Берлине и ЕС назвали эти объяснения надуманным предлогом и обвинили Москву в использовании газа для шантажа.

На "Северном потоке" было две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу. По словам представителя Шведской морской администрации (SMA) также расположены у Борнхольма. В Дании отметили, что прорывы газопроводов случаются крайне редко и намерены обеспечить тщательный мониторинг критической инфраструктуры, чтобы укрепить безопасность поставок. Страна также повысила уровень готовности, который будет означать, что компании в энергетическом и газовом секторах должны принимать меры по повышению безопасности, например, на предприятиях, зданиях и установках.

россия намекает на "диверсию"

Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков

В россии намекают, что вчерашние аварии на газопроводе "Северный поток" – результат диверсии. Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков заявил, что нельзя исключать ни одну из причин:

"Это очень тревожные новости. Действительно, речь о каких-то разрушениях в трубе — пока непонятно, какого характера — в датской экономической зоне. И действительно, значительно упало давление. И это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями ", — сказал песков. На уточняющий вопрос о том, могла ли причиной ЧП стать диверсия, представитель кремля ответил: "Сейчас нельзя исключать ни одного варианта, пока не появились выводы экспертов".

Заместитель председателя Фонда национальной энергетической безопасности россии Алексей Гривач заявил, что эти аварии "похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа", передают росЗМи. По его словам, одна утечка могла быть случайностью, а три аварии сразу — "уже явно чья-то злая воля".

Перед открытием Baltic Pipe

Интересно, что утечка произошла за день до официального открытия нового газопровода Baltic Pipe, которое происходит сегодня, 27 сентября. Балтийский трубопровод должен уменьшить зависимость от российского газа, он создает новый маршрут поставки природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши и конечных потребителей в соседних странах.

Baltic Pipe уже заполнен норвежским газом, он сможет снабжать 10 млрд кубометров природного газа ежегодно, начало работы запланировано на 1 октября. Строительство длилось 2 года с момента заключения договоров. Инвесторами проекта являются транспортные операторы: датский Energinet и польский Gaz-System. Диверсификация направлений поставок голубого топлива позволит Польше получить альтернативы направлениям его импорта, соответственно, газ можно будет покупать из самого дешевого источника.

Baltic Pipe

Церемония открытия намечена на 27 сентября, в ней принимают участие представители Норвегии, Дании и Польши. Премьер-министры Польши и Дании уже прибыли на газокомпрессорную станцию Голенюв на северо-западе Польши, где в эти минуты происходит символическое открытие газопровода:

Во время своего выступления на открытии Балтийского трубопровода премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также упомянул о "диверсии", вероятно, имея в виду утечку газа из труб "Северного потока" в Балтийском море.

"Сегодня мы имеем дело с диверсией. Мы не знаем подробностей случившегося, но мы видим, что это акт, который, вероятно, знаменует собой этап эскалации происходящего в Украине", — отметил Моравецкий.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подозревает, что истоки могут быть вызваны диверсией:

"Трудно представить, что это случайность. Мы не можем исключить саботаж, но еще слишком рано делать выводы", — сказала она датскому информационному агентству Politiken во время пребывания в Польше.