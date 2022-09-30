путин объявляет аннексию новых украинских территорий. Все подробности, видео и фото

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россия готовится в пятницу, 30 октября, аннексировать оккупированные части 4 областей: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Гауляйтеры захваченных территорий на церемонии в кремле должны подписать "договоры" о вхождении в состав россии (перед этим путин своим указом признал квазиобразование независимыми ).

Далее в 15:00 планируется выступление путина, в ходе которого он провозгласит аннексию. Далее, по российскому законодательству, Путин должен внести проект закона о принятии новых территорий, конституционный суд рф проверяет договоры и направляет на ратификацию в госдуму и радфеду.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и созвал срочное заседание СНБО. По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, там будут приняты "фундаментальные решения".

Видеообращение путина можно посмотреть здесь:

Последние новости о шоу вокруг незаконной аннексии и реакции на это Украины и мира можно узнать в нашей онлайн-трансляции:

15:26 — путин призвал Киев сесть за стол переговоров, но сказал, что аннексированные территории уже не вернет назад.

15:25 — "люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда".

15:23 — путин с грустью вспомнил о распаде СССР и заявил о наличии людей, которые говорят по-русски и "хотят вернуться на свою настоящую родину".

15:21 — "Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав россии четырех новых регионов, субъектов российской федерации", — анонсировал путин планы церемонии.

15:08 — российские чиновники уже сидят в кремле и ждут выступления владимира путина, он на своюцеремонию опоздпл.

российские чиновники уже сидят в кремле

14:35 — колонны автобусов направляются к Красной площади москвы перед церемонией подписания. Ожидается, что президент путин выступит с речью примерно через час после подписания.

13:55 — путин ведомил думу о предложении "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей войти в состав рф, сообщил спикер российского парламента владельцев.

13:52 — гауляйтеры Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей прибыли в кремль на церемонию подписания договоров о вхождении в состав россии.

Гауляйтеры прибыли в кремль

12:13 — спикер путина дмитрий песков заявил, что вся территория боевиков "ДНР" в пределах Донецкой области образца 2014 года будет "освобождена", а москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав россии. Заявление сделано в то время, когда ВСУ продолжали окружать российские войска в котел возле Лимана.

Новый округ: что будет с украинскими оккупированными областями

Оккупанты уже сообщили, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области войдут в состав россии по так называемому крымскому сценарию. А кремль создаст из захваченных территорий так называемый " Крымский федеральный округ ", возглавить это новообразование может экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Реакция мира

Еще до объявления анекции ряд мировых лидеров дал понять, что ни в коем случае не признает принадлежность к россии этих регионов.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна никогда не признает аннексию и нельзя позволить кремлевскому диктатору изменять международные границы с помощью грубой силы, сообщает Sky News.

"Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну. путин снова действовал вопреки международному праву, явно пренебрегая жизнью украинских людей", — сказала Лиз Трасс.

Страны Евросоюза сегодня достигли первоначального согласия по восьмому пакету санкций против россии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Представители стран ЕС в Брюсселе обсудили предложение Еврокомиссии и дали ему свой "зеленый свет", окончательное одобрение ожидается на следующей неделе.