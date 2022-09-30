Анексия украинских территорий: у путина сделали новое грозное заявление

Так называемые "днр", "лнр", Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией российской федерации, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве. На церемонии в кремле будут подписаны четыре договора о принятии новых субъектов.

Об этом сообщил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков в комментарии журналистам.

песков на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать обстрел "новых территорий" после их вхождения в состав россии как агрессию против нее, заявил, что ничем другим это не будет. К тому же он подчеркнул, что так называемая "специальная военная операция" россии будет продолжаться, так как Киев ушел из переговорного процесса, а требования Москвы не изменились. Он отметил, что всю территорию т.н. "днр" в пределах Донецкой области образца 2014 года рф будет "освобождать".

В то же время, по словам пескова, Москва не хочет развивать тему ядерной эскалации. Она призывает всех к ответственному подходу по этому вопросу.

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно вести себя", — отметил песков.

Отвечая на вопрос о "красных линиях" для эскалации конфликта в Украине, Песков сказал: "Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано".

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