Место "главы" новоиспеченного "округа" пророчат одному из одиозных пропутинских чиновников

Российские оккупанты имеют большие надежды на псевдореферендумы, результаты которых "нарисовали" в Кремле задолго до самого голосования. Среди важнейших вероятных изменений — создание "Крымского федерального округа". В него хотят "включить" сам Крым, а также оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Окончательного решения об этом еще нет, но разговоры между членами совфеда рф уже начались.

Информацию об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". Отметим, что представители страны-агрессора определились даже и с возможным главой подобного "округа". Им вполне может стать скандальный украинофоб дмитрий рогозин, ранее возглавлявший "Роскосмос".

Официальной информации о создании "Крымского округа" пока нет. Однако российские пропагандисты ссылаются на источники, близкие к оккупационным "властям" Крыма, а также представителей совета федерации рф. Чиновники отмечают, что вариант с появлением новой территориальной единицы в составе рф якобы связана с "непростой ситуации". рогозину же место "главы" пророчат потому, что считают его "политическим тяжеловесом", который способен справиться со всеми вызовами.

Подчеркнем, что подобный округ могут создать вопреки требованиям международного права из оккупированных Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Оккупированная россией территория юга Украины на карте

Пока что о возможном новом назначении не распространяется ни Кремль, ни сам рогозин. Впрочем, некоторые близкие к нему источники утверждают, что такая смена работы вполне устроит близкого к путину чиновника.

Отметим, что "Крымский округ" уже был создан российской федерацией — оккупированный Крым с 2014 по 2016 гг. считался Кремлем "отдельной единицей" среди федеральных округов рф. Но летом 2016-го указ о его создании был отменен, а незаконно аннексированный полуостров передали в состав Южного федерального округа россии.

Тем временем военный эксперт Валерий Чалый убежден, что усиление военного давления на российские базы в Крыму может значительно изменить и даже ускорить ход войны в Украине.

Что сейчас происходит на различных направлениях фронта, "Телеграф" проанализировал благодаря свежим картам боев.