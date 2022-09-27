россия атакует на Донбассе, но получает в других регионах: актуальные карты боев в Украине
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Оборона страны и деоккупация продолжаются
Украинские военные не останавливают контрнаступление — в Харьковской области ВСУ продвигаются в освобождении территории. Сообщается о продолжении наступления севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.
Также в отчете Института изучения войны отмечается, что на юге в рамках операции продолжаются удары по линиям коммуникаций и логистики. Враг продолжает атаковать в Донецкой области.
Наступательные операции оккупантов продолжаются в районе Бахмута и западнее Донецка. Враг также активно использует беспилотники из Ирана для атаки по украинским военным и городам на юге Украины.
Восток Украины
Контрнаступление украинских войск продолжается в Харьковской и северной части донецкой области в районе Лимана. Удалось освободить несколько населенных пунктов, в частности Малиевку. Есть также данные о продвижении в районе Карповки и Шандрыголового. Россияне опасаются окружения Лимана. Линию Волчанск-Купянск-Лиман враг мог усилить. Также по данным из российских источников наступление продолжается и к северу от Купянска через реку Оскол.
В Донецкой области враг продолжает атаковать в районе Бахмута — пропагандисты уже заявляют про проникновения в Отрадовку и Зайцево. В последнем населенном пункте якобы действую боевики Вагнера. По данным Генштаба ВСУ за сутки удалось отбить атаки оккупантов в районе Соледара, Курдюмовки, Зайцевого, Майорска, Бахмута, Каменки и Первомайского.
Юг Украины
Про контрнаступление на юге Генштаб ВСУ продолжает сохранять молчание. Военные отмечают только, что россияне минируют районы потенциального наступления. Это означает, что враг может отдавать приоритеты сохранению позиций, а не возобновлять атаки. ВСУ также продолжают атаковать позиции оккупантов на юге, мешать врагу переправиться через Днепр, а также наносят удар по системам ПВО россиян.
Выделяют три зоны боевых действий — южнее границы Херсонщины и Днепропетровщины, возле реки Ингулец и восточнее Николаева. Российские силы продолжали использовать беспилотники иранского производства для нанесения ударов — накануне вечером три таких удалось уничтожить в Одесской области. Всего за сутки "улов" составил четыре беспилотника. Украинские силы в ответ могли уничтожить российский центр управления и обучения работе с БпЛА, не только убив оккупантов, но и ликвидировав иранских инструкторов. Он мог располагаться на Кинбурнской косе. Удар по ней подтвержден, но центр беспилотников официально упомянут не был.
Враг продолжает атаковать военную и гражданскую инфраструктуру — ракетные удары ночью нанесли по Запорожью и Николаеву. Также "Телеграф" сообщал, что накануне вечером уничтожили аэропорт в Кривом Роге. При этом наступательная операция ВСУ не завершена — польский полковник отметил, что по стандартам НАТО она может длиться несколько месяцев и ее конечная цель — освобождение Херсонской области.