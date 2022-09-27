россия атакует на Донбассе, но получает в других регионах: актуальные карты боев в Украине

Оборона страны и деоккупация продолжаются

Украинские военные не останавливают контрнаступление — в Харьковской области ВСУ продвигаются в освобождении территории. Сообщается о продолжении наступления севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.

Также в отчете Института изучения войны отмечается, что на юге в рамках операции продолжаются удары по линиям коммуникаций и логистики. Враг продолжает атаковать в Донецкой области.

Наступательные операции оккупантов продолжаются в районе Бахмута и западнее Донецка. Враг также активно использует беспилотники из Ирана для атаки по украинским военным и городам на юге Украины.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Контрнаступление украинских войск продолжается в Харьковской и северной части донецкой области в районе Лимана. Удалось освободить несколько населенных пунктов, в частности Малиевку. Есть также данные о продвижении в районе Карповки и Шандрыголового. Россияне опасаются окружения Лимана. Линию Волчанск-Купянск-Лиман враг мог усилить. Также по данным из российских источников наступление продолжается и к северу от Купянска через реку Оскол.

Карта боевых действий в Харьковской области

В Донецкой области враг продолжает атаковать в районе Бахмута — пропагандисты уже заявляют про проникновения в Отрадовку и Зайцево. В последнем населенном пункте якобы действую боевики Вагнера. По данным Генштаба ВСУ за сутки удалось отбить атаки оккупантов в районе Соледара, Курдюмовки, Зайцевого, Майорска, Бахмута, Каменки и Первомайского.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Про контрнаступление на юге Генштаб ВСУ продолжает сохранять молчание. Военные отмечают только, что россияне минируют районы потенциального наступления. Это означает, что враг может отдавать приоритеты сохранению позиций, а не возобновлять атаки. ВСУ также продолжают атаковать позиции оккупантов на юге, мешать врагу переправиться через Днепр, а также наносят удар по системам ПВО россиян.

Выделяют три зоны боевых действий — южнее границы Херсонщины и Днепропетровщины, возле реки Ингулец и восточнее Николаева. Российские силы продолжали использовать беспилотники иранского производства для нанесения ударов — накануне вечером три таких удалось уничтожить в Одесской области. Всего за сутки "улов" составил четыре беспилотника. Украинские силы в ответ могли уничтожить российский центр управления и обучения работе с БпЛА, не только убив оккупантов, но и ликвидировав иранских инструкторов. Он мог располагаться на Кинбурнской косе. Удар по ней подтвержден, но центр беспилотников официально упомянут не был.

Карта боевых действий на юге Украины

Враг продолжает атаковать военную и гражданскую инфраструктуру — ракетные удары ночью нанесли по Запорожью и Николаеву. Также "Телеграф" сообщал, что накануне вечером уничтожили аэропорт в Кривом Роге. При этом наступательная операция ВСУ не завершена — польский полковник отметил, что по стандартам НАТО она может длиться несколько месяцев и ее конечная цель — освобождение Херсонской области.