Наступление продолжается: польский полковник оценил действия ВСУ и дал прогноз по Херсонщине

Вырвать у россиян оперативное преимущество удалось из-за их невежества

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области не было отвлекающим маневром для Харьковщины. Рассматривать эти операции стоит вместе. Это не просто важный стратегический ход, он направлен на полную деоккупацию Херсонской области. По стандартам НАТО на такие операции требуется до нескольких месяцев.

Такое мнение высказал польский полковник Петр Левандовски в статье на портале Defence24. Он отметил, что информация о наступлении в Херсонской области стала первой фазой захвата инициативы украинской армии.

Следующим этапом стало ослабление российской логистики ударами на юге Украины, в частности — в Крыму. "Украинское командование решилось на рискованный шаг, начав операцию "перехват инициативы", не располагая де-факто достаточными силами", — отмечает Левандовски. Он акцентирует, что украинские военные создали локальное преимущество не перебрасывая большие резервы и что российская разведка не могла не знать про силы имеющиеся в Харьковской области. К тяжелым для россиян последствиям привело то, что они в очередной раз недооценили ВСУ.

Импульс наступления начал угасать не только из-за того, что россияне активизировались, но в основном из-за нехватки у Украины ресурсов. Чтобы его продолжить нужны резервные части и "только опираясь на уже задействованные в деятельности части, невозможно в полной мере воспользоваться успехами на оперативном уровне и превратить их в прочные стратегические успехи", считает полковник.

Но операция продолжается, направлена она на перехват первоначальной оперативной инициативы на отдельных участках и в конечном варианте во всем районе действий. Условием ее завершения является деоккупация Херсонщины. Стандарты НАТО предполагают, что такие операции могут продолжаться месяцами.

С тем, что успешная операция ВСУ на Харьковщине — достижение оперативного уровня согласен и генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он считает, что для стратегического преимущества Украине необходимо дополнительное вооружение. Также генерал-лейтенант видит перспективу на еще одном направлении, кроме Херсонщины. россия тем временем пытается не только мобилизовать как можно больше "пушечного мяса", но и перевести предприятия на военные рельсы.