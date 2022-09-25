Когда в Украине может закончиться война, и от чего это зависит: ответ генерала

У украинских военных есть перспективы наступления на Луганском направлении

Успешное контрнаступление Сил обороны Украины, продолжающееся на Херсонщине, не закончит войну, как об этом говорил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Однако есть перспектива прекращения боевых действий.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL озвучил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В чем разница? Окончание войны для Украины может иметь место тогда, когда изменится режим в России. Это не означает, что вместо Путина просто придут пропутинцы. Это значит, что должны произойти принципиальные изменения, к власти должно прийти демократическое правительство", — отметил Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что окончание боевых действий в Украине возможно, если на фронте будут достижения стратегического уровня. При этом успешное контрнаступление на Харьковщине он назвал достижением оперативного уровня и отметил, что ВСУ имеют перспективы еще и в направлении Лимана и Лисичанска Луганской области.

По мнению Романенко, для достижений стратегического уровня украинской армии все еще не хватает военной техники, поэтому союзникам необходимо предоставить ВСУ еще больше современных эффективных вооружений.

"Это позволит реализовать стратегическую задачу, которую сформулировал министр обороны США Остин еще на первом "Рамштайне" – снизить потенциал РФ до уровня, когда она не сможет воевать с кем-либо, прежде всего с соседями. Вроде бы есть пока неофициальные решения американцев относительно того, возможно, в условиях гибридной войны открыто говорить об этом не надо, но Украину нужно обеспечивать вооружением. Россия пока имеет преимущество в ствольной артиллерии, в системах залпового огня. И этот потенциал надо выравнивать. Как это происходит сейчас, указаний на то, что такое выравнивание произойдет быстро, нет", — отметил он.

При этом Романенко добавил, что потенциал российской армии может существенно снизиться, если ВСУ совершат "каскадный обвал" противника, то есть прорвут линию обороны на каком-либо из участков фронта, а затем благодаря морально-психологическому и политическому влиянию дожмут следующие линии обороны.

"Такой военный прорыв может привести к форс-мажорным обстоятельствам в военно-политическом руководстве России. Но чтобы осуществить это только военным путем, нам необходимо современных вооружений в четыре раза больше, чем то, что нам поставили союзники за полгода войны", — резюмировал генерал-лейтенант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вскоре Украина получит от Великобритании ракеты до РСЗО М270 и М142 HIMARS, способные с высокой точностью попадать в цели на дистанции в 80 километров. Эти боеприпасы будут очень своевременным дополнением к заявленным ранее поставкам из Германии двух РСЗО M270 MARS-II с 200 ракетами к ним.