Не HIMARS, но сейчас даже нужнее – Германия пообещала передать ВСУ новую технику

Новая техника поможет наступать осенью и догнать наконец убегающих оккупантов

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрех, Германия готова передать Вооруженным силам Украины дополнительную военную технику. Речь идет о двух РСЗО M270 MARS-II с 200-ми ракетами к ним, и 50-ти бронетранспортерах "Динго". Ранее ФРГ уже передала ВСУ три аналогичные ракетные системы MARS-II.

Что такое MARS-II и почему сейчас он лучше HIMARS

Переданные ранее ФРГ РСЗО MARS-II являются европейской модификацией американской системы реактивного огня М270, являющейся гусеничным аналогом более известного в Украине М142 HIMARS.

М270 является более ранней системой реактивного огня и имеет в сравнении с HIMARS три основных отличия:

передвигается на гусеницах, а не на колесах, как HIMARS, что делает технику менее быстрой, но зато более маневренной, ведь гусеницы позволяют преодолеть грязь и распутицу, что будет особенно ценно именно осенью, в то время как HIMARS на колесах в грязи может попросту застрять;

количество ракет – если HIMARS может нести максимум 6 ракет класса GMLRS, то М270 способен нести ровно в 2 раза больше – 12 единиц, что опять же делает его даже более ценным чем HIMARS;

ограничение по дальности – в чем М270 заметно уступает HIMARS, так это в предельной дальности пуска, ведь с него можно произвести пуск 12 ракет не более чем на 80 км, в то время как HIMARS вместо 6 ракет с такой же дальностью может нести 1 тактическую ракету ATACMS с дальностью пуска до 300 км.

Первые два преимущества позволяют М270 считать для ВСУ именно осенью даже более ценными чем полюбившиеся HIMARS.

"Динго" — пригодится чтобы догонять бегущих оккупантов

БТР "Динго", которые планирует передать ФРГ, это относительно новые бронетранспортеры, принятые на вооружение бундесвера в 2003 году, способны защитить водителя и 8 десантников от пуль, осколков снарядов на расстоянии свыше 90 метров, мин и взрывных устройств с 8 килограммами тротила.

Бронеавтомобиль может вооружаться пулеметом калибра 7,62, 12,7 мм или станковым гранатометом калибром 40 мм, причем вести огонь с них можно дистанционно из защищенного корпуса.

При этом у БТР хорошая проходимость по трудно пересеченной местности, а максимальная скорость по шоссе достигает 90 км, что превышает скорость большинства видов колесной и гусеничной техники рф. То есть теперь ВСУ смогут догонять бегущих оккупантов.

Помимо западного ленд-лиза работает и "трофейный ленд-лиз" — в руки ВСУ попадает все больше вражеской техники.