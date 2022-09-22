РСЗО, ракеты, дроны для разминирования – Украина получит новое оружие от Великобритании

Военная помощь продолжит поступать в Украину

В Украину продолжит поступать военная помощь из Великобритании, о чем сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не одержит победу", — подчеркнула Трасс.

Очевидно премьер-министр имела ввиду ракеты к РСЗО М270 и М142 HIMARS, способные с высочайшей точностью попадать в цели на дистанции в 80 километров. Эти боеприпасы будут очень своевременным дополнением к заявленным ранее поставкам из Германии двух РСЗО M270 MARS-II с 200-ми ракетами к ним.

Также ракеты MLRS совместимы с М142 HIMARS, ставшими настоящим символом успешного использования ВСУ образцов вооружения, переданных западными партнерами. То есть теперь HIMARS станут стрелять по оккупантам еще чаще благодаря поставкам с Запада.

Какие ракеты получает Украина к РСЗО

Но помимо ракет, Великобритания передаст Украине 6 подводных дронов для разминирования прибрежной акватории от российских подводных мин. Автоматические подводные дроны могут использоваться в мелководных прибрежных условиях, эффективно работают на глубине до 100 м для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков, чтобы ВМС Украины могли их уничтожить.

Десятки военнослужащих ВМС Украины будут обучены использованию подводных дронов в ближайшие месяцы. Причем первая группа уже начала обучение, поскольку первые три дрона будут выданы прямо со складов ВМС Великобритании. Еще три придется подождать – их производство только заказано.

Наконец, 10 тысяч украинских военнослужащих будут обучены британскими военными инструкторами.

Кроме военной помощи западных партнеров ВСУ активно пополняют свои запасы трофейной российской военной техникой.