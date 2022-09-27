Коллаборанты уже сбежали: ВСУ продвинулись на Харьковском направлении

Украинские военные продолжают освобождать захваченные населенные пункты

ВСУ приступили к освобождению Боровской громады Харьковской области, а оккупационные "власти" и их сторонники в основном сбежали.

Об этом сообщила пресс-служба Боровского сельсовета в своем телеграм-канале. Там отметили, что вытеснение оккупантов продолжается, но освобожденные территории подвергаются обстрелам со стороны отступающих россиян.

"Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга. Оккупационные власти покинули общину, почти все коллаборанты также сбежали", — говорится в сообщении.

На территории громады также наблюдается отсутствие электричества, а также мобильной связи и интернета.

Там отметили, что населенный пункт Пески-Радьковские уже находятся под контролем ВСУ, хотя там еще продолжаются поиски и ликвидация остатков российских сил, а также разминирование.

Как сообщалось ранее, в результате успешного контрнаступления в Харьковской области в средине сентября оккупантов выгнали из 300 городов и сел. В ходе контрнаступления россияне бросали на позициях боевую технику, в том числе и очень редкую, а также множество боеприпасов.

При этом в последние дни украинские военные смогли закрепиться на левом берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о подготовке контрнаступления в Луганской области.