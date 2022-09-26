Деоккупация Луганщины будет быстрой: появился оптимистичный прогноз

ВСУ в Луганской области повторят сценарий наступления на Харьковском направлении

Подготовка к деоккупации Луганской области займет меньше времени, чем к контрнаступлению в Харьковской.

Такое мнение высказал военный обозреватель и блогер Александр Коваленко (Злой Одессит), который отметил, что события на Луганщине разворачиваются так же, как и разворачивались на Харьковщине.

По его словам, к этом относится наличие основной логистической артерии, которая переходи под огневой контроль ВСУ и в перспективе вовсе будет перерезана. Также схожести есть в локации, на которой идет накопление сил и средств, а также регулярное давление позиции россиян в тылах оккупированной территории.

"Единственная разница в том, что в Харьковской области для всего того, что последовало после этих наблюдений, готовились условия довольно длительное время. На Луганщине всё займёт намного меньше времени по созданию условий, а само их создание, уже является деоккупацией", — написал он.

Напомним, "Телеграф" поговорил с экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужем, который рассказал на что рассчитывает руководство россии своими заявлениями об аннексии украинских территорий и угрозами применения ядерного оружия.