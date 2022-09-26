Путин поменял стратегию по Украине, в ход пошли последние аргументы, - генерал

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", на что рассчитывает Кремль и как надо действовать мировому сообществу

Началась последняя неделя сентября, во время которой в контролируемых россиянами частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины намерены завершить псевдореферендумы о присоединении к рф. Скорее всего, на этой же неделе страна-агрессор официально оформит новые аннексии.

Путинская клика и он сам открыто угрожают ядерным ударом по территории Украины, если после присоединения к рф новых территорий их попытаются отбить ВСУ.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", на что рассчитывает Кремль и как надо действовать миру.

путин пытается задействовать последние аргументы

По словам генерала, путин понимает, что стратегически проигрывает по всем направлениям в реализации своего плана так называемой "специальной военной операции" (фактически – захвата Украины). Поэтому отрабатывает различные инструменты, чтобы срочно задействовать механизм противодействия продвижению ВСУ.

"В Кремле осознали, что после Харьковского наступательного формата наших войск – российские власти могут окончательно проиграть, причем не только на поле боя, но и политически, в том числе внутри рф, – поясняет Николай Маломуж. – Соответственно, путин пытается задействовать последние аргументы. Среди прочего – объявил частичную (но фактически – полную) мобилизацию. Она идет полным ходом, сталкиваясь уже с противодействием в ряде субъектов федерации – том же Дагестане".

Цель всего этого срочного набора живой силы – усилить российские группировки на юге и востоке Украины, а также на границах с Сумской, Харьковской, Черниговской областями, отмечает эксперт. Сформировать мощные "кулаки" по разным направлениям. Там, где нет наступательных операций, создать угрозу. Одновременно усилить давление на Донецком направлении, которое продолжает оставаться оккупантам не по зубам. Плюс – удержать, а возможно, и расширить зоны российского влияния в Херсонской и Запорожской областях.

"Но мобилизация – достаточно длительный процесс. А потому здесь и сейчас задача Кремля – показать, что стратегическая перспектива для Украины может быть очень негативной. Ведь мобилизовать могут не 300 тысяч, как заявлено, а куда больше. Как следствие – формирование новых частей и подразделений, массовое задействование военной техники. Хоть техника будет старой, а пополнение малообученное и слабомотивированное, но это станет валом. Забрасыванием наших позиций телами. Традиционная российская тактика. Подкрепляемая еще и угрозой ядерного удара", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки Украины.

Уже и путин, и лавров прямо заявили о такой возможности, если военные действия будут перенесены на территорию рф, напоминает генерал. Ранее открыто мы этого не делали. А потому в Кремле решили создать юридический механизм для применения ядерного оружия на территории Украины.

Идет игра на грани фола

Николай Маломуж предполагает, что в Кремле разработали комплексную стратегию. Это и мобилизация, и проведение псевдореферендумов, и "правовая" модель присоединения этих территорий (обращение к путину, Госдуме, Совфеду – уже дело техники). И последующая угроза нанесения ядерных ударов, если Украина попытается отбить свои территории (которые рф будет считать своими).

"Уверен, режиссер этого сценария находится в Кремле. И сейчас разыгрывается именно такая комбинация милитаристского, агрессивного крыла окружения путина. Создается "конституционный повод" для ударов, в том числе по центру Киева. И применение в военном формате на определенном направлении новых воинских формирований", – поясняет генерал.

По его мнению, путин не просто так заявил, что вероятность ядерного удара по Украине – не фейк. Он поднял планку угроз чрезвычайно высоко. Далее, по его логике, – только глобальная ядерная война.

"То есть идет игра на грани фола, – продолжает Николай Маломуж. – И такая ситуация с угрозой ядерной войны, псевдореферендумами, мобилизацией призвана показать миру, что путин не намерен останавливаться. Тем самым он понуждает цивилизованные страны не просто говорить о каких-то страшных санкциях. Это уже не работает. Не случайно страны ядерного клуба — США, Великобритания — выступили с жесткими предупреждениями. Мир из-за безумия путинского режима стоит на грани ядерной конфронтации. И тактический формат в таком случае быстро перерастет в глобальный".

Именно поэтому, акцентирует экс-глава Внешней разведки, американцы и британцы подчеркивают, что отслеживают российский ядерный ресурс. Возможную подготовку пусков с наземных, морских средств. Формирование авиационных форматов – тактических и стратегических бомбардировщиков.

"Всё это берется на особый контроль в режиме онлайн, – говорит Николай Маломуж. – И звучат предупреждения на высшем уровне (из уст Байдена, Трасс, Блинкена, Салливана), что будут задействованы не только мощные системы контроля, но и предупреждения таких ударов – с вариантом нанесения ударов по самой рф и временно оккупированному Крыму. Неофициально на уровне военных ведомств и разведок – прямо указывается, какие объекты окажутся под прицелом. Глава Пентагона – Остин – уже передавал шойгу по неофициальным каналам, что будут нанесены прямые удары по центру принятия решений, если россия применит ядерное вооружение".

Важно показать путину, что никто не позволит ему превратить мир "в ядерный пепел"

Генерал считает важным объединить силы ведущих стран, в том числе членов ядерного клуба (кроме рф и КНДР, от которых тут мало толку, туда входят США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль), и жестко поставить путину ультиматум: если он применит ядерное оружие, то последует мощный ответный удар. Который не только не позволит рф выиграть в Украине, но и уничтожит страну-агрессора в военном, политическом, экономическом, стратегическом смыслах.

"Действия на упреждение должны включать в себя не только угрозы, но и предложение конкретного переговорного механизма. И тут, – подчеркивает Николай Маломуж, – важно подключение не только Запада, позиция которого четко выражена США и Великобританией, но и тех же Турции, Китая, Индии, имеющих с рф относительно неплохие отношения. Необходимо, чтобы лидеры этих стран, со своей стороны, дали понять путину, что пора отступать. Подчеркивая, что ни мобилизация, ни псевдореферендумы ни попытка аннексировать территории чужой страны с нарушением всех норм международного права не будут восприняты никем. И вообще, и как оправдание для применения ядерного вооружения. Что он зарвался. И что никто не позволит ему превратить мир "в ядерный пепел". Впрочем, путин, похоже, сам не готов применить ядерное оружие. Он ведь понимает все риски".

Однако, отмечает генерал, российский диктатор хочет довести ситуацию до предельной точки кипения. Надеясь, что под угрозой ядерных ударов ему удастся присоединить к рф еще часть украинских территорий. И вынуждая таким образом Киев идти на переговоры на условиях Москвы, а мир – подталкивать Украину к этому.

"Уверен, что международное сообщество понимает все риски такого развития событий. И не позволит россии запустить механизм захвата чужих территорий, который может подстегнуть к тому же ряд других стран, что неминуемо приведет к уже официальной Третьей мировой", – констатирует Николай Маломуж.