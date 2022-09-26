Аэропорт Кривого Рога уничтожен вражеской ракетой: подробности

Оккупанты вновь терроризируют мирные города

Оккупанты вечером 26 сентября нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого в Кривом Роге был уничтожен аэропорт.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, удар по городскому аэропорту был нанесен в 22:22 крылатой ракетой Х-59.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможна", — сообщил Резниченко.

При этом он отметил, что в результате атаки люди не пострадали.

Как сообщалось ранее, россияне в последние дни усилили обстрелы Кривого Рога. Так 14 сентября был нанесен удар по гидротехническому сооружению на реке Ингулец, вследствие чего часть города оказалась затопленной.

На следующий день удары повторились, в частности было разрушено промышленное предприятие и вновь повреждены гидротехнические сооружения.

16 сентября для того, чтобы предотвратить катастрофу, власти приняли решение засыпать шлюзы поврежденного предприятия, после чего местные жители заметили, что цвет воды в Ингульце стал ярко-красным.