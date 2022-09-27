Ракетные удары и недостаток иранских БПЛА: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Еще одна ночь прошла тревожно для многих украинцев, но есть и приятные новости.

"Телеграф" подытожил важные события на утро вторника, 27 сентября, которые вы могли пропустить.

Ночные удары

Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города, рассказал мэр Александр Сенкевич. Уже известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности, жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.

Также обстреляли Запорожье, прилеты были по объектам инфраструктуры, поднялся пожар, власти сообщают о пострадавших.

Цель ВСУ №1

На сегодняшний день цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность оккупантов, — об этом в своей традиционной вечерней сводке заявил президент Владимир Зеленский.

Иранские дроны не так уж страшны

БПЛА "Shahed-136", которые россия купила у Ирана и переименовала в "Герань-2", имеют серьезный недостаток, позволяющий ВСУ легко выявлять их. Для ПВО уже разрабатывают методику сбивания.

"На самом деле это плохая реплика из американских и израильских БПЛА, которые им удалось подобрать после сбития", — говорит представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Ситуация в Черном море

У россии наготове четыре ракетоносителя, среди которых один подводный, у них на вооружении 28 ракет типа "Калибр", сообщает ОК "Юг".

Сноуден теперь россиянин

Президент россии владимир путин предоставил бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену российское гражданство, при этом гражданства рф будет добиваться и супруга американца.

Адвокаты утверждают, что Сноуден не подлежит призыву, поскольку не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы.

И к космическим новостям

Агентство NASA испытало систему защиты Земли от астероидов и в прямом эфире столкнуло спутник миссии DART с астероидом Диморфос — 600 килограммовый космический аппарат разогнали до скорости более 22,5 тысячи км/ч и направили его прямо в 163-метровый астероид.

Оперативно следить за новостями с фронта также можете с нашей онлайн-трансляцией по этой ссылке: Война — день 216: ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, россияне снова бьют по городам ракетами и драми-камикадзе.