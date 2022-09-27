Ракетні удари та недолік іранських БПЛА: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ще одна ніч минула тривожно для багатьох українців, проте є і приємні новини.

"Телеграф" підсумував важливі події на ранок вівторка, 27 вересня, які ви могли пропустили.

Нічні удари

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста, розповів мер Олександр Сєнкевич. Вже відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

Також обстріляли Запоріжжя, прильоти були по об'єктах інфраструктури, здійнялася пожежа, влада повідомляє про постраждалих.

Мета ЗСУ №1

На сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів, — про це у своєму традиційному вечірньому зведенні заявив президент Володимир Зеленський.

Іранські дрони не такі вже й страшні

БПЛА "Shahed-136", які росія купила у Ірану та перейменувала у "Герань-2", мають серйозний недолік, що дозволяє ЗСУ легко виявляти їх. Для сил ППО вже розробляють методику збивання.

"Насправді це погана репліка з американських та ізраїльських БПЛА, які їм вдалося підібрати після збиття", — каже представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ситуація в Чорному морі

У росії напоготові чотири ракетоносії, серед яких один підводний, у них на озброєні 28 ракет типу "Калібр", — повідомляє ОК "Південь".

Сноуден тепер росіянин

Президент рф володимир путін надав колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену російське громадянство, при цьому громадянства рф домагатиметься і дружина американця.

Адвокати стверджують, що Сноуден не підлягає призову, оскільки не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.

І до космічних новин

Агентство NASA випробувало систему захисту Землі від астероїдів і у прямому ефірі зіткнуло супутник місії DART з астероїдом Діморфос, — 600 кілограмовий космічний апарат розігнали до швидкості понад 22,5 тисячі км/год і спрямували його прямо в 163-метровий астероїд.

Оперативно стежити за новинами з фронту також можете з нашою онлайн-трансляцією за цим посиланням: Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе.