Ракетні удари та недолік іранських БПЛА: 6 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Ще одна ніч минула тривожно для багатьох українців, проте є і приємні новини.
"Телеграф" підсумував важливі події на ранок вівторка, 27 вересня, які ви могли пропустили.
Нічні удари
Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста, розповів мер Олександр Сєнкевич. Вже відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.
Також обстріляли Запоріжжя, прильоти були по об'єктах інфраструктури, здійнялася пожежа, влада повідомляє про постраждалих.
Мета ЗСУ №1
На сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів, — про це у своєму традиційному вечірньому зведенні заявив президент Володимир Зеленський.
Іранські дрони не такі вже й страшні
БПЛА "Shahed-136", які росія купила у Ірану та перейменувала у "Герань-2", мають серйозний недолік, що дозволяє ЗСУ легко виявляти їх. Для сил ППО вже розробляють методику збивання.
"Насправді це погана репліка з американських та ізраїльських БПЛА, які їм вдалося підібрати після збиття", — каже представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Ситуація в Чорному морі
У росії напоготові чотири ракетоносії, серед яких один підводний, у них на озброєні 28 ракет типу "Калібр", — повідомляє ОК "Південь".
Сноуден тепер росіянин
Президент рф володимир путін надав колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену російське громадянство, при цьому громадянства рф домагатиметься і дружина американця.
Адвокати стверджують, що Сноуден не підлягає призову, оскільки не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.
І до космічних новин
Агентство NASA випробувало систему захисту Землі від астероїдів і у прямому ефірі зіткнуло супутник місії DART з астероїдом Діморфос, — 600 кілограмовий космічний апарат розігнали до швидкості понад 22,5 тисячі км/год і спрямували його прямо в 163-метровий астероїд.
Оперативно стежити за новинами з фронту також можете з нашою онлайн-трансляцією за цим посиланням: Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе.