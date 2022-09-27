Перша космічна "ДТП": NASA у прямому ефірі розбило супутник об астероїд (відео)

У майбутньому результати місії стануть у пригоді для захисту Землі від астероїдів.

Американське аерокосмічне відомство (NASA) провело успішне зіткнення супутника місії DART з астероїдом Діморфос, який обертається на орбіті більшого астероїда Дідім.

Трансляція зіткнення велася у YouTube-каналі NASA. Космічний корабель Double Asteroid Rendezvous Test (DART) зіткнувся з астероїдом близько 2:14 за київським часом 27 вересня.

Ціль всього експерименту полягала в тому, щоб перевірити можливість людства врятувати себе у разі загрози падіння астероїда на поверхню Землі. Для цього 600 кілограмовий космічний апарат розігнали до швидкості понад 22,5 тисячі км/год і направили його прямо в 163-метровий астероїд.

За попередніми розрахунками очікується, що Діморфос прискорить швидкість обертання навколо Дідіма на 0,5 м/с. Тепер учені продовжуватимуть спостереження, щоб перевірити свої висновки.

У 2024 році Європейське аерокосмічне агентство збирається направити місію Гера до цієї пари астероїдів, щоб оцінити вплив DART.

У майбутньому результати дослідження можуть бути використані для створення комплексу планетарного захисту, який дозволить переконатися, що жоден астероїд не зможе повторити аналогічну катастрофу тій, що призвела до вимирання більшої частини динозаврів.

Нагадаємо, супутник DART у космос був виведений ракетою SpaceX, а сталося це 24 листопада минулого року.