NASA спробує "збити" астероїд у прямому ефірі: навіщо це потрібно

Вчені хочуть розбити супутник про астероїд

Незабаром людство зможе спостерігати за першою в історії людства спробою змінити траєкторію польоту космічного об’єкта за допомогою зіткнення зі штучним супутником.

Як мовиться на сайті NASA, тест проходитиме в рамках випробування системи захисту Землі від загрози зіткнення з астероїдами. Для цього ще минулого року в космос був запущений супутник DART ("Double Asteroid Redirection Test" або "Випробування з перенаправлення подвійного астероїда").

Суть тесту зводиться до того, що супутник на великій швидкості вріжеться в астероїд і, можливо, змінить траєкторію.

Метою місії став астероїд Дідім, а вірніше обертається навколо нього менший астероїд Діморф. Після зіткнення вчені хочуть дізнатися, як зміниться орбіта обертання цього 165-метрового "супутника" навколо більшого астероїда, а заразом і зрозуміти, яку силу треба докласти, щоб змінити напрямок польоту космічного тіла у разі, якщо воно загрожуватиме Землі.

Очікується, що зіткнення DART з Діморфом відбудеться 27 вересня цього року трохи пізніше за півночі за середньоєвропейським часом. У НАСА обіцяють, що весь процес транслюватиметься у прямому ефірі.

Варто зазначити, що ні Дідім, ні Діморф нашій планеті не загрожують.

Нагадаємо, супутник DART у космос був виведений ракетою SpaceX, а сталося це 24 листопада минулого року.