NASA попытается "сбить" астероид в прямом эфире: зачем это нужно

Ученые хотят разбить спутник об астероид

В скором времени человечество сможет наблюдать за первой в истории человечества попыткой изменить траекторию полета космического объекта при помощи столкновения с искусственным спутником.

Как говорится на сайте NASA, тест будет проходить в рамках испытания системы по защите Земли от угрозы столкновения с астероидами. Для этих целей еще в прошлом году в космос был запущен спутник DART ("Double Asteroid Redirection Test" или "Испытание по перенаправлению двойного астероида").

Суть теста сводится к тому, что спутник на большой скорости врежется в астероид и, возможно, изменит его траекторию.

Целью миссии стал астероид Дидим, а вернее вращающийся вокруг него астероид поменьше Диморф. После столкновения ученые хотят узнать, как изменится орбита вращения этого 165 метрового "спутника" вокруг более крупного астероида, а заодно и понять, какую силу надо приложить, чтобы изменить направление полета космического тела в случае, если оно будет угрожать Земле.

Ожидается, что столкновение DART с Диморфом произойдет 27 сентября этого года чуть позже полуночи по среднеевропейскому времени. В НАСА обещают, что весь процесс будет транслироваться в прямом эфире.

Стоит отметить, что ни Дидим, ни Диморф нашей планете не угрожают.

Напомним, спутник DART в космос был выведен ракетой SpaceX, а произошло это 24 ноября прошлого года.