В NASA хотят "сбить" астероид космическим кораблем: первая попытка будет уже в этом году

Почти как в фильме "Армагедонн", только без Брюса Уиллиса.

Американское аэрокосмическое агентство NASA готовит миссию по корректировке курса астероида, чтобы проверить возможности земных технологий по предотвращению одного из возможных сценариев апокалипсиса. Пока человечеству таковой не грозит, однако ученые решили вооружиться заранее.

Как сообщает TechCrunch запуск "перехватчика" готовится на 23 ноября 2021 года.

Космический аппарат получил название Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids или LICIACube, как ожидается, его запустят на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Суть его задачи заключается в том, что он должен пролететь мимо астероида в момент, когда другой аппарат врежется в космическое тело на скорости в 24 тысячи километров в час, и сделать снимки как столкновения, так и новообразованного кратера.

LICIACube

Целью был избран астероид Дидим, диаметром в 780 метров. А вернее, вращающийся на его орбите более мелкий астероид, диаметром в 160 метров.

Дидим

Ожидается, что после удара астероид-"луна" потеряет доли процентов в скорости, что позволит оценить замедление во вращении вокруг более крупного "партнера". В настоящее время у человечества нет никаких данных о том, как будут на практике вести себя космические тела после удара космическим кораблем, а потому первый "обстрел" позволит получить важную информацию, которая понадобится для планирования других более сложных миссий.

Как сообщалось ранее, недавно космическая станция BepiColombo прислала первые фото, отснятые на орбите Меркурия.