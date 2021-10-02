С кратерами и равнинами: космическая станция прислала фото Меркурия с близкого расстояния

Первый пролет Меркурия BepiColombo завершился успешно.

Кратер Лермонтова, Кальвино и равнины Рудаки на Меркурии удалось фотографировать камере наблюдения европейско-японской миссии BepiColombo.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Фото сделали во время гравитационного маневра и облета планеты. Кратер Лермонтова — один из объектов, которые будет изучать миссия. Ученых интересуют особые "впадины" по которым в космос уходя летучие вещества.

Космическому аппарату удалось сделать несколько фото планеты

Максимально космический корабль подлетел к Меркурию на расстояние менее 200 км. Но из-за того, что на стороне, где он пролетал, была ночь и крупные фото сделать не удалось. Минимальное расстояние на фото выше — 1000 км. На фото попало северное полушарие планеты.

Миссия на Меркурий — это не только облеты, следующий из которых ожидается летом 2022 года. Изучать самую ближайшую к солнцу планету будут два научных механизма: планетарный орбитальный аппарат Меркурий ЕКА и магнитосферный орбитальный аппарат Меркурий JAXA. Они исследуют ядро, поверхность, магнитное поле. В результате ученые хотят составить карту Меркурия и узнать как он появился.

Миссия стартовала в 2018. Основная часть миссии запланирована с декабря 2025 года после шести облетов Меркурия для стабилизации на орбите.

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