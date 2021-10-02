З кратерами і рівнинами: космічна станція надіслала фото Меркурія з близької відстані

Перший проліт Меркурія BepiColombo завершився успішно.

Кратер Лермонтова, Кальвіно і рівнини Рудакі на Меркурії вдалося фотографувати камері спостереження європейсько-японської місії BepiColombo.

Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства.

Фото зробили під час гравітаційного маневру і обльоту планети. Кратер Лермонтова — один з об’єктів, які буде вивчати місія. Вчених цікавлять особливі "западини" по яких в космос надходять летючі речовини.

Космічному апарату вдалося зробити кілька фото планети

Максимально космічний корабель підлетів до Меркурія на відстань менше ніж 200 км. Але через те, що на стороні, де він пролітав, була ніч зблизька фото зробити не вдалося. Мінімальна відстань на фото вище — 1000 км. На фото потрапила північна півкуля планети.

Місія на Меркурій — це не тільки обльоти, наступний з яких очікується влітку 2022 року. Вивчати найближчу до сонця планету будуть два наукових механізми: планетарний орбітальний апарат Меркурій ЄКА і магнітосферний орбітальний апарат Меркурій JAXA. Вони досліджуватимуть ядро, поверхню, магнітне поле. В результаті вчені хочуть скласти карту Меркурія і дізнатися як він з’явився.

Місія стартувала в 2018. Основна частина місії запланована з грудня 2025 роки після шести обльотів Меркурія для стабілізації на орбіті.

Раніше "Телеграф" писав, що в космосі спалахнула наднова нового типу.