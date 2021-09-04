Вперше в історії спостереження: в космосі спалахнула наднова незвичайного типу

Перший приклад наднової незвичайного типу вдалося розгледіти вченим Каліфорнійського технологічного інституту

В карликовій галактиці, яка знаходиться дуже далеко від Землі, американські астрономи зафіксували яскравий спалах наднової — явища, в ході якого зірка різко збільшує свою яскравість. Пізніше виявилося, що, ймовірно, це був перший приклад наднової незвичайного типу.

Про це йдеться в статті журналу Science.

Так, експерти з Каліфорнійського технологічного інституту вважають, що на відстані близько 500 мільйонів світлових років стався дуже рідкісний і яскравий спалах — наднова колапсу ядра, що викликало злиття. Астрономи вважають, що зірка скинула більше однієї сонячної маси, після чого дану хмару наздогнала вибухова хвиля наднової, створивши випромінювання в оптичному і радіодіапазоні.

Вчені продовжать вивчати унікальне явище. Втім, є ймовірність, що воно не таке вже й рідкісне: мовляв, у Всесвіті багато масивних зірок народжуються в подвійних, потрійних і навіть більш численних системах.

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