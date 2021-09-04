Впервые в истории наблюдения: в космосе вспыхнула сверхновая необычного типа

Первый пример сверхновой необычного типа удалось разглядеть ученым Калифорнийского технологического института

В карликовой галактике, которая находится очень далеко от Земли, американские астрономы зафиксировали яркую вспышку сверхновой — явления, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость. Позже оказалось, что, вероятно, это был первый пример сверхновой необычного типа.

Об этом говорится в статье журнала Science.

Так, эксперты из Калифорнийского технологического института считают, что на расстоянии около 500 миллионов световых лет произошла очень редкая и яркая вспышка — сверхновая коллапса ядра, что вызвало слияние. Астрономы считают, что звезда сбросила более одной солнечной массы, после чего данное облако догнала взрывная волна сверхновой, создав излучение в оптическом и радиодиапазоне.

Ученые продолжат изучать уникальное явление. Впрочем, есть вероятность, что оно не такое уж и редкое: мол, во Вселенной многие массивные звезды рождаются в двойных, тройных и даже более многочисленных системах.

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