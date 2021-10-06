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У NASA хочуть "збити" астероїд космічним кораблем: перша спроба буде вже в цьому році

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Астероїд Новина оновлена 06 жовтня 2021, 23:13
Астероїд

Майже як у фільмі "Армагедон", тільки без Брюса Вілліса.

Американське аерокосмічне агентство NASA готує місію щодо коригування курсу астероїда, щоб перевірити можливості земних технологій по запобіганню одного з можливих сценаріїв апокаліпсису. Поки людству такий не загрожує, проте вчені вирішили озброїтися заздалегідь.

Як повідомляє TechCrunch запуск "перехоплювача" готується на 23 листопада 2021 року.

Космічний апарат отримав назву Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids або LICIACube, як очікується, його запустять на борту ракети Falcon 9 від SpaceX.

Суть його завдання полягає в тому, що він повинен пролетіти повз астероїда в момент, коли інший апарат вріжеться в космічне тіло на швидкості у 24 тисячі кілометрів на годину, а потім зробити знімки як зіткнення, так і новоствореного кратера.

LICIACube
LICIACube

Метою було вибране астероїд Дідім, діаметром в 780 метрів. А вірніше, дрібніший астероїд, діаметром в 160 метрів, що обертається на його орбіті.

Дідім
Дідім

Очікується, що після удару астероід- "спутник" втратить частки відсотків у швидкості, що дозволить оцінити уповільнення в обертанні навколо більшого "партнера". В цей час у людства немає ніяких даних про те, як будуть на практиці поводитися космічні тіла після удару космічним кораблем, а тому перший "обстріл" дозволить отримати важливу інформацію, яка знадобиться для планування інших складніших місій.

Як повідомлялося раніше, нещодавно космічна станція BepiColombo надіслала перші фото, зняті на орбіті Меркурія.

Теги:
#НА СА #Астрономія #Астероїди #Дідім
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