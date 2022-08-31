В Британии создали дом для марсианских условий: как он выглядит

Дом может выдерживать экстремальные условия Марса

На одной из улиц в британском городе Бристоль на днях появился полномасштабный макет прототипа жилого дома, который в будущем возможно будет использован в человеческом поселении на Марсе.

Как пишет Interesting Engineering, проект марсианского дома является детищем дизайнерских компаний Hugh Broughton Architects и Pearce+, которые ранее работали над проектированием научных станций в Антарктиде.

Прежде чем приступить к работам над проектом, участники команды тщательно ознакомились с результатами новых исследований о Красной планете, чтобы создать жилье, которое подойдет к марсианским условиям лучше всего.

В итоге у дизайнеров получилась двухэтажная конструкция, нижняя часть которого должна размещаться под слоем грунта в лавовых тоннелях.

На нижнем этаже согласно задумке авторов должна находиться спальня, ванная комната и технические помещения с системами поставок воды и водоснабжения.

Верхняя часть надувная, но в конечном итоге должна быть заполнена специальным бетоном, она покрыта тонким слоем золота, которое позволит отбивать солнечные лучи и космическую радиацию. Там расположена гостиная и комната по выращиванию растений.

Общая площадь жилья составляет 53 квадратных метра, оно оснащено солнечными панелями для обеспечения себя электричеством и в целом обладает прекрасной теплоизоляцией. Что очень важно в условиях, когда температура воздуха может опускаться до -60 градусов по Цельсию.

Вместе с тем с поселением на Марсе пока остаются и нерешенные проблемы, например во время песчаных бурь от солнечных панелей толку будет мало. Впрочем, исследователи думают о том, чтобы использовать там атомный реактор или генераторы на водороде. А вот куда хуже дела будут обстоять с водой, которую придется добывать на ледниках или путем очищения.

А пока путешествия на Марс ждать остается еще долго, прототип марсианского дома продолжит стоять в центре Бристоля, где до конца октября с ним могут ознакомиться все желающие.

Как сообщалось ранее, ученые нашли на Луне места, где могут в будущем быть расположены первые поселения людей. Символично, что на эту роль наиболее подходят лунные пещеры.