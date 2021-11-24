Угроза астероидов для Земли: американцы готовят масштабное столкновение в космосе (фото, видео)

Впервые в мире люди разрушат астероид прямо в космосе и замедлят движение второго, более крупного объекта

Американцы начали первую в мире миссию, в ходе которой космический аппарат намеренно столкнется с астероидом.

Запуск устройства DART — Double Asteroid Redirection Test — совершили с космодрома в Калифорнии на ракете Falcon 9 компании SpaceX, прямая трансляция чего есть на странице компании в "Твиттере".

По словам заместителя главы Управления научных миссий NASA Томаса Зурбучена, хоть шансы того, что в будущем на Землю рухнет крупный астероид крайне малы, в агентстве все равно не отбрасывают данную вероятность и хотят перестраховаться. Планируется, что DART пролетит миллионы километров и изменит орбиту небольшого космического тела, после чего столкнется с ним и разрушит.

На момент выхода новости Double Asteroid Redirection Test мчит к системе астероидов — Дидиму и Диморфу. Последний в диаметре достигает всего 170 метров, являясь одним из самых маленьких объектов, у которых есть название. Оба эти тела вращаются вокруг Солнца и удалены от Земли на 480 миллионов километров.

Столкновение произойдет только через несколько месяцев после запуска — в сентябре 2022 года. Планируется, что DART врежется в Диморф и повлияет на вращение Дидима диаметром в 0,8 километров и замедлит его.

Для сравнения, автоматический зонд системы Double Asteroid Redirection Test весит чуть более 500 кг, в то время, как его цель, хоть и небольшая по мерке космических тел, — 4,8 миллиарда килограмм.

В NASA убеждены, что кинетический удар произойдет успешно и в дальнейшем этот опыт поможет защитить нашу планету от реальной угрозы астероидов.

Астероиды, к которым мчит ракета США

Напомним, миссия NASA Artemis и возвращение американцев на Луну откладывается на год. Ожидается, что миссия с первой женщиной и 13-м мужчиной прибудет на Луну не раньше 2025 года.