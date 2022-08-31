У Британії створили будинок для марсіанських умов: як він виглядає

Будинок може витримувати екстремальні умови Марса

На одній із вулиць у британському місті Брістоль днями з’явився повномасштабний макет прототипу житлового будинку, який у майбутньому, можливо, буде використаний у людському поселенні на Марсі.

Як пише Interesting Engineering, проєкт марсіанського будинку є дітищем дизайнерських компаній Hugh Broughton Architects та Pearce+, які раніше працювали над проєктуванням наукових станцій в Антарктиді.

Перш ніж розпочати роботи над проєктом, учасники команди ретельно ознайомилися з результатами нових досліджень про Червону планету, щоб створити житло, яке підійде до марсіанських умов найкраще.

У результаті у дизайнерів вийшла двоповерхова конструкція, нижня частина якого повинна розміщуватися під шаром ґрунту в лавових тунелях.

На нижньому поверсі згідно з задумом авторів має знаходитися спальня, ванна кімната та технічні приміщення з системами постачання води та водопостачання.

Верхня частина надувна, але зрештою має бути заповнена спеціальним бетоном, вона покрита тонким шаром золота, який дозволить відбивати сонячні промені та космічну радіацію. Там розташована вітальня та кімната з вирощування рослин.

Загальна площа житла складає 53 квадратні метри, воно оснащене сонячними панелями для забезпечення себе електрикою і в цілому має чудову теплоізоляцію. Що дуже важливо за умов, коли температура повітря може опускатися до -60 градусів за Цельсієм.

Водночас із поселенням на Марсі поки що залишаються й невирішені проблеми, наприклад під час піщаних бурь від сонячних панелей толку буде мало. Втім, дослідники думають про те, щоб використовувати атомний реактор або генератори на водні. А ось набагато гірші справи будуть з водою, яку доведеться видобувати на льодовиках або шляхом очищення.

А поки що подорожі на Марс чекати залишається ще довго, прототип марсіанського будинку продовжить стояти в центрі Брістоля, де до кінця жовтня з ним можуть ознайомитися всі охочі.

Як повідомлялося раніше, вчені знайшли на Місяці місця, де можуть у майбутньому бути розташовані перші поселення людей. Символічно, що на цю роль найбільше підходять місячні печери.