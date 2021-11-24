Загроза астероїдів для Землі: американці готують масштабне зіткнення у космосі (фото, відео)

Вперше в світі люди зруйнують астероїд прямо в космосі і сповільнять рух другого, більшого об’єкта

Американці розпочали першу у світі місію, під час якої космічний апарат навмисно зіткнеться з астероїдом.

Запуск пристрою DART — Double Asteroid Redirection Test — здійснили з космодрому в Каліфорнії на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX, пряма трансляція чого є на сторінці компанії "Твіттер".

За словами заступника голови Управління наукових місій NASA Томаса Зурбучена, хоч шанси на те, що в майбутньому на Землю впаде великий астероїд вкрай малі, в агентстві все одно не відкидають цю ймовірність і хочуть перестрахуватися. Планується, що DART пролетить мільйони кілометрів та змінить орбіту невеликого космічного тіла, після чого зіткнеться з ним та зруйнує.

На момент виходу новини Double Asteroid Redirection Test мчить до системи астероїдів — Дідіму та Діморфу. Останній у діаметрі досягає всього 170 метрів, будучи одним із найменших об’єктів, у яких є назва. Обидва ці тіла обертаються навколо Сонця та віддалені від Землі на 480 мільйонів кілометрів.

Зіткнення відбудеться лише за кілька місяців після запуску — у вересні 2022 року. Планується, що DART вріжеться в Діморф і вплине на обертання Дідіма діаметром 0,8 кілометрів і сповільнить його.

Для порівняння, автоматичний зонд системи Double Asteroid Redirection Test важить трохи більше 500 кг, тоді як його мета, хоч і невелика за міркою космічних тіл, — 4,8 мільярда кілограмів.

У NASA переконані, що кінетичний удар стане успішним і надалі цей досвід допоможе захистити нашу планету від реальної загрози астероїдів.

Астероїди, до яких мчить ракета США

Нагадаємо, місія NASA Artemis та повернення американців на Місяць відкладається на рік. Очікується, що місія з першою жінкою та 13 чоловіком прибуде на Місяць не раніше 2025 року.