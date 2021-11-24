Загроза астероїдів для Землі: американці готують масштабне зіткнення у космосі (фото, відео)
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Вперше в світі люди зруйнують астероїд прямо в космосі і сповільнять рух другого, більшого об’єкта
Американці розпочали першу у світі місію, під час якої космічний апарат навмисно зіткнеться з астероїдом.
Запуск пристрою DART — Double Asteroid Redirection Test — здійснили з космодрому в Каліфорнії на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX, пряма трансляція чого є на сторінці компанії "Твіттер".
За словами заступника голови Управління наукових місій NASA Томаса Зурбучена, хоч шанси на те, що в майбутньому на Землю впаде великий астероїд вкрай малі, в агентстві все одно не відкидають цю ймовірність і хочуть перестрахуватися. Планується, що DART пролетить мільйони кілометрів та змінить орбіту невеликого космічного тіла, після чого зіткнеться з ним та зруйнує.
На момент виходу новини Double Asteroid Redirection Test мчить до системи астероїдів — Дідіму та Діморфу. Останній у діаметрі досягає всього 170 метрів, будучи одним із найменших об’єктів, у яких є назва. Обидва ці тіла обертаються навколо Сонця та віддалені від Землі на 480 мільйонів кілометрів.
Зіткнення відбудеться лише за кілька місяців після запуску — у вересні 2022 року. Планується, що DART вріжеться в Діморф і вплине на обертання Дідіма діаметром 0,8 кілометрів і сповільнить його.
Для порівняння, автоматичний зонд системи Double Asteroid Redirection Test важить трохи більше 500 кг, тоді як його мета, хоч і невелика за міркою космічних тіл, — 4,8 мільярда кілограмів.
У NASA переконані, що кінетичний удар стане успішним і надалі цей досвід допоможе захистити нашу планету від реальної загрози астероїдів.
Нагадаємо, місія NASA Artemis та повернення американців на Місяць відкладається на рік. Очікується, що місія з першою жінкою та 13 чоловіком прибуде на Місяць не раніше 2025 року.
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