Політ NASA на Місяць відкладається: у чому причина

У рамках місії заплановано три польоти — перші льотні випробування мають розпочатися до травня 2024 року.

Місія NASA Artemis та повернення американців на Місяць відкладається на рік. Очікується, що місія з першою жінкою та 13-м чоловіком прибуде на Місяць не раніше 2025 року. Причиною називають брак фінансування та судовий процес.

Про це повідомляє агентство.

У рамках проєкту "Артеміда" було заплановано три польоти — на довколамісячній орбіті без космонавтів, також на орбіті вже з людьми всередині корабля та фінальний — із першим приземленням на Місяць через десятиліття.

Зазначимо, що другий політ відправить людей у космос далі, ніж будь-коли раніше — більш ніж на 64 тисячі кілометрів.

Білл Нельсон, голова NASA, зазначив, що у зв’язку з планами агентства з як мінімум 10 посадок на Місяць їм буде потрібно більше фінансування.

Судовий позов, про який згадали в агентстві, пов’язаний зі суперечкою між SpaceX Ілона Маска та Джеффом Безосом і групою аерокосмічних компаній з приводу контракту на створення місячного десантного корабля для цієї місії, повідомляє ВВС.

Раніше "Телеграф" писав, що космічна галузь в Україні переживає новий виток розвитку. Про плани та перспективи докладно розповіли у спеціальному матеріалі з циклу "Гордість України".