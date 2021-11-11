Полет NASA на Луну откладывается: в чем причина

В рамках миссии запланированы три полета — первые летные испытания должны начаться до мая 2024.

Миссия NASA Artemis и возвращение американцев на Луну откладывается на год. Ожидается, что миссия с первой женщиной и 13-м мужчиной прибудет на Луну не раньше 2025 года. Причиной называют нехватку финансирования и судебный процесс.

Об этом сообщает агентство.

В рамках проекта "Артемида" было запланировано три полета — на окололунной орбите без космонавтов, также на орбите уже с людьми внутри корабля и финальный — с первым приземлением на Луну спустя десятилетия.

Отметим, что второй полет отправит людей в космос дальше, чем когда-либо ранее — на более чем 64 тысячи километров.

Билл Нельсон, глава NASA, отметил, что в связи с планами агентства по как минимум 10 посадкам на Луну им потребуется большее финансирование.

Судебный иск, о котором упомянули в агентстве связан со спором между SpaceX Илона Маска и Джеффом Безосом и группой аэрокосмических компаний по поводу контракта на создание лунного десантного корабля для этой миссии, сообщает ВВС.

Ранее "Телеграф" писал, что космическая отрасль в Украине переживает новый виток развития. О планах и перспективах подробно рассказали в специальном материале из цикла "Гордость Украины".