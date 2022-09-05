Космічне диво: телескоп Хаббл сфотографував "неправильну" галактику (фото, відео)

У галактиці продовжується активна освіта зірок

У 25 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Овна знаходиться дивовижна карликова галактика NGC 1156. Вона примітна тим, що її характеристики можна віднести відразу до двох видів галактик, при цьому вона має незвичайний зовнішній вигляд.

У Європейському космічному агентстві її називають "дивом галактичної морфології" та діляться новим знімком, зробленим космотелескопом "Хаббл". На відміну від спіральних галактик NGC 1156 немає закрученої структури, а світіння характерне для еліптичних галактик.

На фото також можна побачити схожі на суцвіття хмари пилу — місця, де утворюються зірки. При тому, що у "суцвіттях" з’являються нові зірки, ядро галактики заповнене старими зірками. Ця галактика неправильна і відноситься до ізольованих, а отже інші галактики не могли вплинути на її форму та продовження утворення зірок.

Галактика відома астрономам, але телескоп "Хаббл" робить нові докладніші знімки, щоб можна було вивчити склад зірок усередині неї.

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Раніше "Телеграф" публікував фото Юпітера, зроблені телескопом "Джеймс Вебб". Одним із найбарвистіших фото космічного телескопа є знімок галактики "Колесо воза".