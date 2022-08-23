Таким Юпітер ви ще не бачили: телескоп "Джеймс Вебб" надіслав неймовірні зображення газового гіганта (фото)

"Вебб" зафіксував не тільки Юпітер, але і його слабкі кільця, а також крихітні супутники.

Космічний телескоп НАСА (NASA) імені Джеймса Вебба, запущений у космос наприкінці грудня 2021 року, зробив нові знімки п’ятої від Сонця планети — Юпітера.

Як пише представниця штаб-квартири НАСА Елізабет Ландау, ці знімки дадуть вченим ще більше інформації про внутрішнє життя газового гіганта.

Юпітер, яким його бачить "Джеймс Вебб"

"Чесно кажучи, ми не очікували, що все буде так добре", — сказав планетарний астроном Імке де Патер (Imke de Pater), почесний професор університету Каліфорнії в Берклі.

Два зображення отримані з камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) обсерваторії, яка має три спеціалізовані інфрачервоні фільтри, які демонструють деталі планети. Оскільки інфрачервоне світло невидиме для людського ока, світло було нанесене на карту видимого спектру. Як правило, найдовші хвилі здаються червонішими, а найкоротші — синішими.

На окремому зображенні Юпітера, створеному з кількох зображень, отриманих з Вебба, полярні сяйва простягаються до висот як над північним, і над південним полюсами Юпітера. Полярні сяйва сяють у фільтрі, зіставленому з більш червоними кольорами, який також виділяє світло, відбите від нижніх хмар і верхнього серпанку. Інший фільтр, зіставлений з жовтим та зеленим кольором, показує тумани, що клубяться навколо північного та південного полюсів. Третій фільтр, зіставлений з синім, демонструє світло, відбите від глибшої основної хмари.

Велика Червона Пляма, знаменитий шторм сили і розмірами, що перевищують за розмірами Землю, здається білим на цих зображеннях, як і інші хмари, тому що вони відбивають багато сонячного світла.

"Яскравість тут вказує на велику висоту — тому у Великої Червоної Плями є висотний серпанок, як і в екваторіальній області", — сказала Хайді Хаммель (Heidi Hammel), міждисциплінарний учений Вебба зі спостережень за Сонячною системою та віцепрезидент з науки в AURA.

"Численні яскраві білі "плями" та "смуги", ймовірно, являють собою дуже високі вершини хмар конденсованих конвективних штормів", — зазначила Хаммель, додавши, що навпаки, темні стрічки на північ від екваторіальної області мають невеликий хмарний покрив.

Юпітер з його кільцями та супутниками

На другому знімку Вебб у широкому полі зору бачить Юпітер з його слабкими кільцями, які в мільйон разів слабші за планету, і два крихітні місяці, звані Амальтеєю і Адрастеєю. Нечіткі плями на нижньому фоні, ймовірно, є галактиками, що "фотобомбять" цей знімок Юпітера.

"Це зображення підсумовує науку нашої системної програми Юпітера, яка вивчає динаміку та хімію самого Юпітера, його кілець та його супутникової системи", — сказав Тьєррі Фуше (Thierry Fouchet), професор Паризької обсерваторії, в рамках міжнародної співпраці для наукової програми Webb’s Early Release Science.

Дослідники вже почали аналізувати дані Вебба, щоб отримати нові наукові результати про найбільшу планету нашої Сонячної системи.

Раніше телескоп імені Джеймса Вебба надіслав свої перші кадри, на яких зняв у високій роздільній здатності скупчення галактик, а пізніше в об’єктив до нього потрапила галактика Колесо Воза.